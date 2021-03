A Fidesz szavazóinak közel fele nem nyert a Fidesz kormányzásával

A Fidesz szavazóinak bő negyede érzi úgy, hogy nyertese volt az elmúlt évtized egymást követő fideszes kormányázásának, és 16 százalékuk a vesztesek közé sorolja magát.

"Saját magamnak csináltattam a kutatást, érdekelt, hogy a magyar társadalom a járvány közepén hogy viszonyul a jelenlegi politikai, gazdasági és társadalmi helyzethez, és arra is kíváncsi voltam, van-e a mostani ellenzéki összefogásnak reális esélye a győzelemre a Fidesz ellen" - mondta a Telexnek Bige László arra kérdésre, miért rendelt meg egy több tíz millió forintba kerülő közvélemény-kutatást. A felmérést a Závecz Research végezte és Bige ígérete szerint teljes egészében nyilvánosságra fogják hozni.

A Telex sok minden mellett idézi a kutatásból, hogy a kormánnyal általánosságban a megkérdezettek 44 százaléka elégedetlen, míg 32 százalékuk elégedett. Két területen többségben vannak az elégedettek. Ezek a családpolitika és a víruskezelés. (A kutatás még főként januárban készült, a harmadik hullám és a tömeges oltás körüli események előtt.) Az elégedetlenség három területen tapasztalható: oktatás, az EU-val való viszony, illetve a gazdasági helyzet kezelése.

Ami az ellenzéki miniszterelnök-jelölt személyét illeti: hibahatáron belüli különbséggel, de az összes és az ellenzéki választók között is Karácsony Gergely főpolgármestert tartják leginkább alkalmasnak a miniszterelnöki posztra, igaz, jelenleg őt is csak az ellenzékiek fele tartja alkalmasnak. Az összes és az ellenzéki szavazók között is Dobrev Klára, a DK európai parlamenti képviselője, a második, Jakab Péter, a Jobbik elnöke, a harmadik, majd Márki-Zay Péter hódmezóvásárhelyi polgármester és Fekete-Győr András, a Momentum vezetője következik.

Az ország többsége érzékelte, hogy romlott a magyar gazdaság helyzete az elmúlt egy évben, és minden demográfiai csoportban többségben vannak a negatívan vélekedők. Bár a Fidesz szavazói közül a legtöbben úgy vélik, hogy nem változott a gazdaság helyzete a válság alatt sem (arányuk 38 százalék), többen mondják azt, hogy romlott a gazdaság helyzete (35 százalék), mint akik szerint javult (26 százalék) az elmúlt évben.

Csupán a magyarok bő tizede érzi magát a Fidesz-kormányzás nyertesének, az alacsonyan képzettek érzik leginkább, hogy veszítettek az elmúlt évek kormányzásai miatt. Figyelemre méltó, hogy Fidesz-szavazóknak is csak a negyede (27 százaléka) érzi úgy, hogy a Fidesz-kormányzás nyertesei közé tartozna, és még a fideszesek 16 százaléka is a vesztesek közé sorolja magát.