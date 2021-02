Nyílik az olló a magyaroknál: minél gazdagabb valaki, annál gyorsabban nő a vagyona

A leggazdagabb magyarok vagyona tavaly is tovább gyarapodott. A 20 ezer legvagyonosabb családé 500 milliárd forinttal, ezen belül a felső 3500-é legalább 200 milliárddal. Minél gazdagabb valaki, annál gyorsabban nőnek a megtakarításai - derül ki a Blochamps Capital felméréséből.

Mintha egyáltalán nem is lenne semmiféle válság, olyan nagy mértékben nőtt tavaly a háztartások pénzügyi vagyona a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint. A bankbetétekbe 1600 milliárd forintnyi friss pénz áramlott, és az értékpapírszámlák is csaknem 1300 milliárd forintnyi friss megtakarítással gyarapodtak. Nem minden háztartás tudott persze félretenni a krízis során, a szupergazdagok viszont biztosan jól jártak a Blochamps Capital adatai és előzetes becslése alapján.

Már a harmadik negyedév végén meghaladta a privátbankokban kezelt vagyon a 6 ezer milliárd forintot, az év végi tőzsdei rali pedig erre jócskán rásegíthetett. A tanácsadó cég 2020-ra 8 százalék fölötti vagyongyarapodást mért a privátbankoknál, ami azt jelenti, hogy az év végére 6200 milliárd forintra hízhatott a felső 45 ezer bankszámlákon tartott megtakarítása. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos privátbanki számlán csaknem 140 millió forint van már. Az is kiszámítható az adatokból, hogy a teljes hazai lakossági bankbetétben és értékpapírszámlákon lévő megtakarítás nagyjából negyede lehet most a legvagyonosabb 0,5 százalék, körülbelül 44-45 ezer számláról van szó, amely 20 ezer család birtokában lehet.

Elképesztő ütemű gyarapodás a felső 3500-nál

A vagyonos elit elképesztő ütemben gazdagodik. 2005-ben a privátbanki ügyfélszámlákon még kevesebb, mint 900 milliárd forint volt, ez az összeg időközben csaknem a hétszeresére nőtt. Igaz, a privátbanki ügyfelek száma is emelkedett, de nem ilyen nagy mértékben. Az elitklubba nem könnyű bekerülni, 21 ezer számlával nagyjából 13-15 ezren tartoztak ebbe a körbe, azóta a számlák száma kicsit több mint a kétszeresére nőtt, ám mint a kutatócég felhívja a figyelmet, a számlabirtokosok nagyságrendje alig 50 százalékkal gyarapodott csak, nagyjából 20 ezer család tartozik ebbe a körbe.

Az átlagos ügyfélszámla vagyon a privátbankoknál ez idő alatt több mint a háromszorosára hízott, a 2005-ös 42,7 millióról 138 millió forint környékére nőtt. Az átlagos ügyfélszámla-vagyon a privátbankoknál ez idő alatt több mint a háromszorosára hízott, a 2005-ös 42,7 millióról 138 millió forint környékére nőtt.

Ez azonban csak az átlag a privátbankokban, a szupergazdagok vagyonában is hatalmasok az eltérések. A privátbankoknál a bekerülési határ változó, de akár 30-40 millió forinttal is fogadnak egyes szolgáltatók ügyfeleket. Ennek köszönhetően a 44-45 ezer privátbanki ügyfél többségének jóval kevesebb, mint 100 millió forint befektetése van. A Blochamps kimutatása szerint nagyjából 3500-3600 olyan család van most Magyarországon, akik valóban 100 milliósnál nagyobb megtakarítást tudhatnak a magukénak. Ők a háztartások kevesebb, mint 1 ezrelékét teszik ki.

Ennek a 3500-as elitnek a számláján halmozódott fel a privátbanki vagyon több mint egyharmada, 2020 elején már több mint 2100 milliárd forint. Ez tavaly 2300 milliárd forint körüli szintre növekedhetett, vagyis a teljes lakossági bankszámla- és értékpapír-megtakarítások több mint 9 százaléka ennél a néhány családnál halmozódott fel. A jövőben pedig még több pénz koncentrálódhat a százmilliósnál nagyobb vagyonú elitnél. A Blochamps adataiból ugyanis az is kiderül, hogy nem csak a legfelső 25 ezer és a társadalom egészének vagyona között nyílik az olló, de a privátbanki klientúrán belül is megfigyelhető, hogy minél több pénze van valakinek, annál gyorsabban nő a vagyona.

Bekerülni az elitklubba szinte lehetetlen

A privátbanki ügyfélkör növekedése az elmúlt években megtorpant, 2017-be még csaknem 48 ezer kliensük volt a szolgáltatóknak, azóta 4-5 ezertől elbúcsúztak. Jellemzően a kisebb, néhány tízmillió forintos megtakarítással rendelkezőket sorolták át a prémiumbanki ügyfélkörbe. Az idén sem várható, hogy sokan szintet lépnek majd, és bekerülnek a privátbanki kategóriába.

A piacon érdekes helyzetet teremthet a Magyar Bankholding megjelenése. A csoportba három bank, az MKB, a Takarékban és a Budapest Bank lép be, változatos privátbanki ügyfélkörrel. Az MKB-nál 100 millió forint a belépési korlát, a Budapest Bank viszont már 35 millió, a Takarékbank pedig 30 milliós vagyonnal is szívesen fogadja privátbankjában az ügyfeleket. Ha ők hárman összefognak akkor a második helyre kerülhetnek a piacon az OTP Bank után.

Privátbanki piac a Magyar Bankholdig egyesülése után

Privátbanki számlák (db) Kezelt vagyon (Mrd Ft) Átlagos vagyon/számla (M Ft) OTP 23082 2213 96 MKB 1599 703 440 Budapest Bank 3737 252 67 Takarékbank 922 64 69 Magyar Bankholding összesen 6258 1019 576

Forrás: Blochamps Capital

Az idei évi prognózisok között szerepel az is, hogy ismét élénkülhet a kereslet az állampapírok iránt, ha az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) nem szigorít tovább a forgalmazás feltételein. 2019-ben kiderült, hogy számos privátbank olcsó lombardhitelt is szerzett a gazdag ügyfeleinek állampapír-fedezet mellé, amelyből további állampapírokat vásárolt, így volt olyan kliens, aki például 100 millió forintból akár több száz millió forintnyi állampapírt tudott lejegyezni. Az állam által kifizetett kamaton pedig szépen megosztozott a bankkal: egy részét megkapta az ügyfél, egy másik részét pedig a hitelintézet tette zsebre a lombardhitel kamataként.

Ennek a gyakorlatnak az ÁKK véget vetett, de rebesgették a forgalmazás további szigorítását is. Ez nem következett be végül, hiszen az állam növelni szeretné a lakosságnál lévő állampapírok mennyiségét. Ezért az idén is azt várják a szakértők, hogy az év második felétől nőni fog a privátbanki számlákon az állampapír mennyisége.

Divat a zöld szín

A kockázatmentes állampapír mellett a legdivatosabb befektetés a környezetvédelem és a fenntarthatóság lett. Az ESG (environmental, social, government - vagyis környezetvédelmi, társadalmi és irányítási szempontból fenntartható) befektetések népszerűsége folyamatosan nő, 2021 végére a privátbanki portfóliók fele megfelelhet az ilyen szempontú kritériumoknak.

Érdekes eredményt hozott az a felmérés, amelyet a 100 millió forint fölötti megtakarítással rendelkező ügyfélkörön belül készítettek nemrég. A férfiak számára az ESG szempontok egyáltalán nem fontosan, egy 10-es skálán mindössze 3 pontra értékelték a fenntarthatóságot. A vagyonos nők annál inkább elkötelezettek a környezetvédelem és a társadalmi felelősség mellett, náluk 8 pontot kapott az ESG-elkötelezettség.

A férfiak a presztízselemeket értékelik a legtöbbre, a komplex szolgáltatásokat igényelnek, jobban bele akarnak szólni a befektetéseikbe és a kockázatvállalási hajlandóságuk is nagyobb. A szupergazdag nők ezzel szemben azt szeretik, ha felkészült privátbankár intézi a pénzügyeiket, akivel rendszeresen tudnak személyesen is beszélni, és toplistás fontosságú szempont náluk a már említett ESG-elkötelezettség.