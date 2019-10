Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Borkai győri cégvezetője trafikokból is gazdagodik

Két trafikja is van a győri ipari park és a győr-péri reptér önkormányzati cégvezetőjének, aki korábban Borkai Zsolt osztályvezetője volt a győri polgármesteri hivatalban.

Borkai Zsolt újraválasztott győri polgármester önkormányzati cégvezetője két nemzeti dohányboltot is működtethet az állami Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. által kiírt trafikpályázaton 2013-ban elnyert koncesszióval - derül ki cégadatbázisok és a NAV vámhatósági engedéllyel rendelkező nemzeti dohányboltok listájából.

Konkrétan Reider Ernőről van szó, aki az önkormányzati tulajdonban lévő Győri Nemzetközi Ipari Park Kft., valamint az Audi Hungária Zrt., a magyar állam és Győr tulajdonában lévő Győr-Pér Repülőtér Kft. ügyvezetője is. Még 2013-ban - amikor nyert a trafikpályázaton -, a győri polgármesteri hivatal házüzemeltetési osztályvezetője volt. Saját cége is van az édesanyjával közösen: a KO-RE-CT Hungary Bt.-nek 2013-ban még csak 92 millió forintos bevétele volt és veszteséget termelt, 2018-ban viszont már 403 millió forintos forgalom mellett 36,6 millió forintos nyereség is összejött. A NAV listája szerint Győrben és Tét városában két trafikra van engedélyük, ami után évente fizetnek koncessziós díjat az államnak. A trafikpályázatok kapcsán jelentős botrány alakult ki, mert az ellenzék mutyinak nevezte a lebonyolítást, állítva, hogy többnyire fideszes kötődésű emberek nyertek a pályázatokon.

"Reider Ernőné az édesanyám. Régóta foglalkozik kereskedelemmel, ugyan nem dohány-, hanem ruházati üzlete van" - mondta a Kisalföld kérdésére Reider Ernő 2013-ban, aki akkor még a győri polgármesteri hivatalban dolgozott. Az állam amúgy 2015 áprilisa óta nem ír ki új trafikpályázatot, pedig akkor még 5900 trafik működött, 2018 novemberében már csak 5334 trafik, ma pedig 5280, ellenben kijelöléses alapon már 635 dohánybolt működik. A kijelölés az ND Zrt. saját hatáskörében lezajló folyamat, csak semmire nem kötelező javaslatot kérhetnek az önkormányzatoktól a kijelölt személlyel kapcsolatban, de végül Esküdt Gábor vezérigazgató szava dönt.

