Borkai ügyvédje is bezárja a kaszinóit

A Borkai-botrány miatt még nyugodtan működhettek tovább a volt győri polgármester ügyvédjének kaszinói, de a koronavírus miatt már nem lehet tovább rulettezni sem – írja az mfor.hu.

"Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormány által kihirdetett 71/2020. (III.27.) Kormányrendeletben elrendelt kijárási korlátozással összhangban 2020. március 28-án, 00:00 órakor a Casino Win Győr játékkaszinó bezár. A nyitás várható időpontja 2020. április 11. Amennyiben a kijárási korlátozás tovább marad érvényben, úgy a Casino Win Győr nyitásának időpontját az akkor hatályos jogszabályoknak megfelelően fogjuk meghatározni" - idézi a hírportal a Casino Win vezetőségét.

A győri, valamint a pécsi és a miskolci kaszinó vezetősége, koncessziós tulajdonosa pedig nem más, mint Rákosfalvy Zoltán győri ügyvéd, aki a Borkai-botrányban is érintett volt.

A Napi.hu írta meg korábban, hogy Rákosfalvy Zoltán (aki a Borkai-féle szexvideókon is látható volt) a második legnagyobb kaszinótulajdonos lett Magyarországon: a győri ügyvéd ugyanis a tulajdonosa a Casino Win Miskolc Kft.-t is birtokló Treff-Klub Kft.-nek, amely a győri, a miskolci és a pécsi kaszinót is működteti.