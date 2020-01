Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Borkai ügyvédje továbbadta a szaktudását az egyetemi ifjúságnak

Ifjú jogászokkal is megismertette az ügyvédi pálya rejtelmeit a győri szexbotrányban is érintett Rákosfalvy Zoltán a győri egyetemen. Később pályáztatás nélkül kötött megbízási szerződést a felsőoktatási intézménnyel.

Nem csak ügyvédi megbízási szerződés köti össze a győri szexbotrányban érintett Rákosfalvy Zoltán ügyvédet és a győri Széchenyi István Egyetemet, hanem Rákosfalvy korábban tanított is az egyetem jogtudományi karának Batthyány Lajos szakkollégiumában - derül ki a jogász szakkollégium 2007-2009-es évkönyvéből. Itt például arról számolnak be a hallgatók, hogy az ügyvédi szakkurzuson "Dr. Rákosfalvy Zoltán vezetett be minket a védői hivatás rejtelmeibe", illetve "Dr. Rákosfalvy Zoltán ügyvédi szakkurzusán ismerkedtem az ügyvédi pálya rejtelmeivel".

A Batthyány Lajos Szakkollégium hivatalosan 2001-ben alapult meg, amely évben egyrészt az infrastruktúrát biztosító főiskola egyetemi rangot kapott, másrészt az Oktatási Minisztérium támogatásából külön épületet tudott biztosítani (a jogász és a közgazdász) szakkollégiumai számára - derül ki a kollégium honlapjáról. A szervezet részese a győri jogászképzésnek, az egyetemi tanrendet kiegészítő szakmai munkájával, valamint közösségi-nevelési tevékenységével a hallgatók tanulmányi előmenetelét és karrierépítését egyaránt elősegíti. A szakkollégisták egyéni kurzusokon vehettek részt például a Győri Katonai Ügyészségen, a Nyomozó Ügyészségen, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányságon, illetve különböző ügyvédi irodáknál.

Rákosfalvy Zoltán nem egyedül tartotta az ügyvédi szakkurzusokat, hanem Böröcz Szabolccsal - derül ki a 2007-2009-es évkönyvből. Míg 2012-ben írt arról a hvg.hu, hogy az ügyvédi kamarából két éve kizárt Böröcz Szabolcsot - aki a győri Széchenyi István Egyetem bűnügyi tudományok tanszékének adjunktusa is volt korábban - a bíróság végleg eltiltotta az ügyvédi foglalkozástól és több mint százmillió forint értékre elkövetett sikkasztások, csalás és okirat-hamisítások miatt 6 év 10 hónap börtönbüntetésre ítélte.

A Napi.hu írta meg korábban, hogy a szexbotrányba és korrupciógyanús ügyekbe keveredett és lemondott Borkai Zsolt győri polgármester ügyvédje, Rákosfalvy Zoltán nem csak a győri önkormányzatot, hanem a győri Széchenyi István Egyetemet is képviselte - derült ki az egyetem szerződéseiből. Az ügyvédi megbízási szerződést 2018. április 16-án kötötték meg 24 hónapra, tehát 2020. április 15-ig szól. Mindezért Borkai Zsolt ügyvédjét a dokumentum szerint összesen nettó 38,4 millió forint díjazás illeti meg. A szerződést pályáztatás nélkül, közvetlenül Rákosfalvy Zoltán ügyvéddel (aki a Borkai-féle szexvideókon is látható volt) kötötték meg.