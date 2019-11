Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Borkai ügyvédjére bízta az OTP a lakásvásárlók személyes adatait

Új építésű lakóingatlanok megvásárlásához kapcsolódó személyes adatok feldolgozójaként az OTP Ingatlan Zrt. is igénybe vette Borkai Zsolt ügyvédjének szolgáltatásait.

A szexbotrányba és korrupciógyanús ügyekbe keveredett és lemondott Borkai Zsolt győri polgármester ügyvédje, Rákosfalvy Zoltán nem csak a győri önkormányzatot és a győri Széchenyi István Egyetemet képviselte, hanem az OTP Ingatlan Zrt. adatfeldolgozójaként is dolgozik - derül ki az OTP Bank Nyrt. tulajdonában lévő cég 2019. szeptember 17-i keltezésű adatkezelési tájékoztatójából. A Borkai-féle szexvideókon is látható Rákosfalvy Zoltán és az OTP Ingatlan együttműködése nem új keletű, hiszen már a 2018-as adatkezelési tájékoztatóban is felbukkan a győri ügyvéd neve.

A dokumentumból kiderült, hogy meglehetősen sok ingatlanos adathoz fér hozzá Borkai Zsolt ügyvédje. "Az adatkezelő új építésű lakóingatlan értékesítése, illetőleg az értékesítés előkészítése során, továbbá az értékesítési tevékenység keretében az adatkezelővel kapcsolatba lépő érdeklődőkkel való kommunikáció során az alábbi adatcsoportokba tartozó adatokat kezel az érintettekről" - olvasható a tájékoztatóban. A szerződéskötéshez és teljesítéshez szükséges adatokról van szó: név, anyja neve, születési hely és dátum, állampolgárság, személyi azonosító, lakcím, adóazonosító jel. Rákosfalvy Zoltán ügyvédi irodájának szolgáltatásait adatfeldolgozóként veszi igénybe az OTP Ingatlan Zrt., valamint szerződéseket szerkeszt és kapcsolódó jogi feladatokat is teljesít a győri ügyvéd. Azt nem tudni, hogy mindezért mekkora díjazásban részesül.

A törvény szerint az adatfeldolgozó kizárólag az adatkezelő (OTP) megbízásából kezel személyes adatokat. Az adatfeldolgozó általában a vállalkozáson kívüli harmadik fél, azonban vállalkozáscsoportok esetében egyik vállalkozás működhet egy másik vállalkozás adatfeldolgozójaként. Az adatfeldolgozónak az adatkezelővel szembeni kötelezettségeit szerződésben vagy más jogi aktusban kell meghatározni. Például a szerződésnek tartalmaznia kell, hogy mi történik a személyes adatokkal a szerződés megszűnte után.

Megbízható szereplők

Idén január óta az OTP Ingatlan Zrt. vezérigazgatója Schlosser Alexa, a szervezeti ábrán felette már csak az igazgatóság van Barna Zsolt elnökletével, aki Csányi Sándor elnök-vezérigazgató általános vezérigazgató-helyettese. Az ingatlanos cégnek nincs oka panaszra, hiszen tavaly remek évet zártak: 6 milliárd forintos bevétel mellett 1,6 milliárd forintos profitot értek el. "Az OTP Ingatlan Zrt. mára a magyar ingatlanpiac egyik legmeghatározóbb, legmegbízhatóbb szereplője lett. Az alapítást követően évente átlagosan 400-500 lakást építettünk, amely napjainkig összesen 7500-7800 darab piaci alapon megépített, illetve építés alatt lévő új otthont jelent" - olvasható az OTP-s társaság bemutatkozása. Rákosfalvy Zoltánon kívül még másik három ügyvédi iroda végez adatfeldolgozást és szerződés szerkesztést az ingatlanos cégnek az adatvédelmi tájékoztató szerint, de így is bőven akadhatott munkája Borkai Zsolt ügyvédjének.

Az OTP Ingatlan Zrt. jelenleg például a Dagály Parkot fejleszti több ütemben, ez egy megközelítőleg 450 lakásból álló formabontó kialakítású épületegyüttes az angyalföldi Dagály sétány mellett. Itt 22-80 millió forintba kerül egy lakás. A Balatonnál is építkeztek: a Lelle Resort közvetlen vízparti, egy hektáros területen megvalósult beruházás: 151 lakás, 151 parkoló és 101 tároló tartozik a projekthez. Itt pedig 29-63 millió forintba kerül egy lakás.

A Napi.hu írta meg korábban, hogy Rákosfalvy Zoltán nem csak a győri önkormányzatot és a győri egyetemet, hanem a magyar államot és a győri térség meghatározó gazdasági szereplőit is képviselte bírósági ügyekben. Azt, hogy Borkai Zsolt ügyvédje jó kapcsolatokat ápol a magyar állammal, az is alátámasztja, hogy a kormánytól nyilvános pályázat nélkül is megkapta a győri, a pécsi és a miskolci kaszinók koncessziós jogát 10 évre. Nála csak Andy Vajna birtokolt több kaszinót, a januárban elhunyt üzletemberhez öt kaszinó tartozott.