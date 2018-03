Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Borzalmas dugók jöhetnek az M1-esen - megszólalt a Magyar Autóklub

A Magyar Autóklub Országos Elnöksége értékelte, hogy milyen hatásokkal járhatnak az M1 -es autópálya burkolatának állapota miatt szükséges felújítási munkálatok. Az érdekvédelmi szervezet a dugók és balesetek megelőzése érdekében haladéktalanul intézkedéseket javasol azontúl, amit a hatóságok eddig beterveztek.

Számos klubtagtól és más forgalomban résztvevőtől érkezett panasz a lezárások, dugók, forgalomterelések és a munkavégzés ütemét illetően, határozottan igényelve a MAK fellépését, érdekvédelmi tevékenységének érvényesítését. Hangsúlyozni kell, hogy a balesetek számának növekedése és a biztonságos közlekedés feltételeinek hiánya intézkedést igényel.

Nem minősítve a kialakult helyzet előzményeit, nem vitatható, hogy a burkolatjavítási munkák elkerülhetetlenek és nem halaszthatóak - szögezik le közleményükben.

A MAK ismeretei alapján a jelenlegi ütemezés szerint a munkálatok tervezett 5 hónapja, még csúszás nélkül is a teljes turisztikai idényt lefedi, jelentősen gátolva az időszakosan tovább növekedő forgalmat.

A felújítás időtartamának lerövidítése és a biztonságos közlekedés feltételeinek garantálása érdekében a Magyar Autóklub feltétlenül szükségesnek tartja:

többlet kivitelezői kapacitás bevonását,

a rendszeres, több műszakban történő folyamatos munkavégzés megszervezését, beleértve az éjszakai és hétvégi műszak alkalmazását,

a kamionforgalom ésszerű korlátozását,

a forgalomszervezés és -terelés felülvizsgálatát, ésszerűsítését,

a lezárások, sebességkorlátozások szükségességének folyamatos ellenőrzését és munkavégzés hiányában azok azonnali feloldását.

Jelenleg a forgalom a tereléseknél egy forgalmi sávon halad, jelentős torlódást, dugókat okozva. A Magyar Autóklub szükségesnek tartja az áteresztési kapacitás növelése érdekében a leállósáv igénybevételi lehetőségének vizsgálatát.

Szükségesnek tartják a közlekedés biztonságának a növelése érdekében a rendőrség és a közútkezelők személyes jelenlétének növelését a területen.

Mindezek érdekében felkérik a közlekedési kormányzatot, hogy a többlet feladatokhoz és a munkálatok felgyorsításához szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.

Reagált a Magyar Közút



Az M1-es autópályán az elmúlt hónapokban valamennyi javításra alkalmas napon, legyen szó hétköznapról vagy hétvégéről, folyamatosan végeztünk beavatkozásokat. Annak érdekében, hogy a javítási volument maximalizálhassuk, folyamatosan végeztünk és végzünk országos szintű átcsoportosításokat. A teljesség igénye nélkül csak ezen a héten az illetékes bicskei és komáromi mérnökségeink mellett Marcaliból, Szombathelyről és Polgárról vezényeltünk át munkagépeket és szakembereket, illetve külső vállalkozókat is rendszerint bevonunk, hogy a folyamatos munkavégzést biztosíthassuk. A következő napokban, a húsvéti ünnepek alatt is végzünk havaria jellegű beavatkozásokat az autópályán - írta a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Eszerint minden lehetséges forrást az M1-es autópályára csoportosítanak át, hétvégenként és szükség esetén éjszakánként is lesznek munkálatok. A legrosszabb állapotban lévő Bicske-Tatabánya szakaszon a Hegyeshalom felé vezető oldalon mintegy 14 kilométeren, a Kormány által 2017-ben biztosított 4,1 milliárd forintos forrásból teljes körű pályaszerkezet-felújítást végezne. A Budapest felé vezető oldalon pedig mintegy 400 millió forintból nagy felületű javításokat végeznek.

A kialakult pályaállapotokra tartós megoldást a főváros és Győr között tervezett kétszer háromsávos bővítés jelent majd. A több mint 90 kilométer hosszon tervezett beruházás előkészítése kormánydöntés alapján zajlik. A szaktárca a tervezési folyamatok felgyorsítását rendelte el, a projekt előkészítését és a beruházást a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. végzi.

Addig is a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal közös szakmai javaslatot készít a Magyar Közút az átfogó korszerűsítés megkezdéséig elvégzendő további feladatokról és igyekszik pluszforrásokat bevonni a javítási volumenek növeléséhez.

Ezen felül folyamatosan felülvizsgálják a korlátozásokat, tereléseket, az előjelzéseket és az alkalmazott sebességkorlátozásokat is. Hamarosan a Bicske és Tatabánya közötti szakaszon a külső sávokban 80, míg a belső sávokban 120 kilométer/órás sebességkorlátozást vezetünk be. A korlátozásoknál a leállósávra történő terelést nem támogatják, ugyanis a leállósávok teljesen más forgalmi viszonyokra és teherbírásra vannak méretezve, ha a forgalmat ráengedjük ezekre a sávokra, akkor ott nagyon rövid időn belül komoly állagromlás következne be, ami újabb korlátozással járó beavatkozásokat generálna.

A javaslatok között szerepel a nehézgépjármű forgalom korlátozása is. Ennek bevezetésével ugyanakkor a napi több ezer kamion alternatív útvonalként a párhuzamos 1-es főúton és annak lakott területi szakaszain közlekedne, mellyel az 1-es főúton is jelentős állagromlás következhetne be, ezért ezt a javaslatot forgalombiztonsági és üzemeltetési okokból sem támogatjuk - írt a cég.

A kép forrása: Napi.hu.