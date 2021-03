Borzalmasabb kár okozt a vírus, mint eddig gondolták

A koronavírus-betegség elhúzódó állapottá válhat, amely a felépülést követően hosszú rehabilitációt tesz szükségessé. Olyan beteg is van, akinek megváltozik a személyisége.

A koronavírus-fertőzés akkor sem hagy el, ha már elmúlt. Krónikus fáradtság, ízületi, mellkasi fájdalom, lelassult, ködös agyműködés, tompaság, depresszió. Ezek a panaszok egyre gyakrabban jelentkeznek a gyógyultnak nyilvánított koronavírusosoknál - írja a Népszava. A jelenség olyannyira gyakori, hogy az Egészségügyi Világszervezet új betegségként regisztrálná a posztcovid-szindrómaként emlegetett tünetegyüttest

Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet úgynevezett korai fejlesztő részlegén - ahol hagyományosan agysérülteket, kómásokat kezelnek - már ilyen betegek is vannak. Egyikük öt hetet volt lélegeztetőgépen. Ezalatt súlyosan károsodott a tüdeje, alig maradt légzőfelülete, izmai elsorvadtak, olyannyira, hogy amikor január elején ide került rehabilitációra, még fölállni sem tudott.

Másikuk egy fiatal nő, akit hetven napig kezeltek, miután tavaly novemberben diagnosztizálták a koronvírus-fertőzését. A betegség szövődményei miatt "műtüdőre"-, azaz ECMO-kezelésre is szüksége volt. A betegség előtt aktívan sportoló fiatal nő életmentő kezelése alatt nemcsak az izmainak jó részét vesztette el, de személyisége is megváltozott. Banális események is megríkatják, s egyszerű döntési szituációkban is elakad.

A harmadik pácienst szintén hosszú ideig lélegeztették. Az elszenvedett súlyos oxigénhiányos állapot miatt koncentrálási és gondolkodási nehézségei vannak. "Nála az oxigénhiány olyan elváltozást okozott, mintha súlyos, vagy középsúlyos koponyatrauma miatt sérült volna az agyszövete" - magyarázza a szövődmény lényegét Csapody Marcell főorvos.

Egy megjelenés előtt álló - még szakmai elbírálásra váró - (MedArxiv) tanulmány szerint a koronavírus-fertőzés a gyermekeknél is okozhat a felnőttekével egyező, hónapokig tartó tüneteket - írja az otszonline. A vizsgálat előzetes eredményei szerint tehát a gyermekek ugyanolyan elhúzódó tünetekben szenvedhetnek hónapokkal az eredeti SARS-CoV-2 fertőzés után, mint a felnőttek.