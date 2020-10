Bőséges csapadékban lesz részünk - megszólalt az OMSZ

Érkezik az újabb adag csapadék, mely elsősorban a Dunántúl déli felén lehet bőségesen áztató. Csütörtökön viszont már megkezdődik a javulás, a hétvége pedig kifejezetten kellemesnek tűnik - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

A keleti tájakon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Éjszaka ugyanakkor délnyugat felől beborul az ég, az éjszaka második felében a Dunántúlon egyre nagyobb területen ered el az eső. Napközben az ország más tájaira is kiterjed az eső, keleten zivatar is kialakulhat, a legtöbb csapadék a Dél-Dunántúlon várható.

A déli, délnyugati szél több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. Holnap egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és ismét megerősödik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 13 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán a Dunántúlon 12 és 15, keletebbre 15 és 21 fok között alakul. A Dunántúlon néhol a hajnali, reggeli órákban áll be a csúcsérték.

Csütörtökön nyugat felől tovább szakadozik a felhőzet, a napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, de keleten csak délután süt ki a nap. Kezdetben keleten még több helyen várható eső, zápor, majd délután ott is megszűnik a csapadék. Az északnyugati szelet sok helyütt erős, néhol viharos lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul, nyugaton lesz a hidegebb idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között valószínű - írják a meteorológusok.

Pénteken a fátyol-, illetve gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. Csapadék nem lesz. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 9, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között alakul.

Szombaton kevés gomoly- és sok fátyolfelhő mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk. Csapadék nem várható. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, csak a Kisalföldön élénkül meg a déli szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul.