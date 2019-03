Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bővítették az elektronikus adóbevallási rendszert

Miután az elmúlt években a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAv) 5,1 millió embernek egyszerűsítette az adóbevallását, hogy egy online felületen előre elkészítette azt, most újabb fél millióan kapnak segítséget, ha ezt igénylik: 2019-ben már az egyéni vállalkozóknak is készült 2018-ról szóló adóbevallási tervezet - írja a Világgazdaság.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elkészült az szja-bevallási tervezetekkel, így idén a tavalyihoz képest csaknem ötszázezerrel többen, azaz már 5,6 millióan kaphatnak segítséget az adóbevalláshoz. A tervezetek az egyéni vállalkozóknak, őstermelőknek, áfás magánszemélyeknek támpontként szolgálnak a bevallás beadásához - kezdi cikkét az oldal.

Az eddigi fejlesztések sokat könnyítettek a hatóság szerint az emberek ügyintézésén. Segítette emellett a digitális állami adminisztráció terjedését is, mivel már csaknem 3,8 millióan rendelkeznek ügyfélkapuval. Idén a rendszer a magán adózok mellett az egyéni vállalkozóknak is elérhetővé teszi az előre elkészített, csak jóváhagyást igénylő e-szjabevallási rendszert. A NAV szerint ez több, mint háromszázötvenezer vállalkozónak könnyíti meg a bevallás elkészítését.

Fontos újdonság még idén, hogy a bevallás és az adó megfizetésének határideje egységesen, valamennyi adózónak május 20. lesz.

A NAV honlapjáról már most elérhetők a tervezetek: az eSZJA programon keresztül az ügyfélkapuval rendelkezők akár okostelefonon vagy tableten is megtekinthetik, és ha szükséges, ezeken az eszközökön szerkeszthetik is az szja-bevallást. Ha a tervezetben szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, az ügyfeleknek nincs más dolguk, csak jóváhagyni azt - emlékeztet cikkében a lap.

Az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek, és az áfafizetésre kötelezetteknek a tevékenységükből származó jövedelmi, illetve az adóhivatali nyilvántartásokban nem szereplő adatokkal kell kiegészíteniük bevallási tervezetüket.

