Brüsszel miatt nem mer a magyar kormány normális mentőcsomagot kidolgozni?

A többi európai országhoz hasonlóan Magyarországon is jelentős bértámogatásra lenne szükség Darvas Zsolt közgazdász a brüsszeli Bruegel Intézet Bruegel Intézet elemzője szerint, hogy megbirkózzon a koronavírus-járvány teremtette gazdasági kihívásokkal.

A szakember szerint teljesen irreális, hogy tartható legyen a 2,7 százalékos költségvetési hiány a jelen helyzetben. Az Euronews-nak elmondta: nem tud olyan forgatókönyvet elképzelni, hogy a magyar GDP tíz százaléknál kisebb mértékben zsugorodjon. Hónapokra leáll számos tevékenység, sok vállalat csődbe megy, sok ember elveszíti a munkáját.

Ha a legjobb feltételezés valósul meg, hogy már néhány hónap elteltével sikerül visszaszorítani a vírus terjedését annyira, hogy fel lehessen oldani a korlátozásokat, akkor sem fog egyik napról a másikra visszaállni az élet a régi kerékvágásba. Ezt több ágazat tartósan szenvedi meg, így az idegenforgalom és a vendéglátás, valamint a gépjárműipar is. Azok az országok is vergődni fognak, így Németország, ahová Magyarország eddig exportált. Mindezek miatt a tíz százalékos GDP-csökkenés a minimum, és szerencsésnek érezhetjük magunkat, ha nem lesz még nagyobb a visszaesés.

A közgazdász szerint a magyar kormány azért ragaszkodhat a hiány alacsonyan tartásához, mert valószínűleg szeretnék elkerülni, hogy az ország idővel túlzott deficiteljárás alá kerüljön, vagy akár egy pénzügyi mentőcsomagra legyen rászorulva, és így kénytelen legyen alávetni magát az európai intézmények gazdaságpolitikai elvárásainak, ezzel csökkentve a magyar kormány mozgási szabadságát. Ezt leszámítva Darvas nem tudja elképzelni, hogy mi más indok lehet az elhatározás mögött. Az Európai Bizottság is bejelentette, hogy átmenetileg mentességet kapnak a tagállamok a szigorú költségvetési szabályok betartása alól, vagyis a hiány meghaladhatja a három százalékot.

A járvány felmérhetetlen károkat okoz a gazdaságban

Nagyon kicsi az esély arra, hogy rövid legyen a krízis, mert még ha hamar újra is indul a termelés, számos ágazatot tartósan érint majd a visszaesés. Darvas Zsolt szerint még akkor is, ha a kormányok segítik a vállalatokat, a legjobb szándék ellenére is sok cég csődbe fog menni. Amíg a beszállítók, hitelezők megkapják a pénzüket, olyan sok idő eltelik, ami az összeomlást jelenti számos cégnél. A globálissá vált világban az eddig bejáratott termelési láncok megszakadásával cégek egész sorának lehetetlenül el a tevékenysége. A beszállítói vonalon történő sérülések begyógyítása hosszú éveket vesz igénybe. Ez növelni fogja az államadósságot is éveken át. Évtizedekre lesz szükség, hogy ezt mind le lehessen dolgozni.

Magyarországon a GDP körülbelül 70 százaléka az államadósság nagysága, ami a régióhoz képest valamivel magasabb érték, de mégsem jelentene problémát, ha a gazdaságvédelmi kiadások miatt felmenne 100 százalékra az államadósság GDP-hez viszonyított mértéke. Ha a gazdaságpolitikai intézkedések hatására a magyar termelési potenciál kevésbé esne vissza a világjárvány végéig, akkor ez számot tevő negatív következménnyel nem járna, viszont az egészségügy és a gazdasági élet szereplői jobb helyzetbe kerülhetnének. A vállalatok megőrzése a munkába járást segíti, vagyis a munkahelyek megtartása legjobban a cégek megtartásával lehetséges a mostani helyzetben.

Ahol drasztikusan csökkent a bevétel, ott jelentős mértékben át kellene vállalnia a bérköltségeket az államnak - magyarázta a szakember.