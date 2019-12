Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Brüsszel pénzslaggal locsolja a kormányt karácsony előtt

Decemberre fordulva még 375 milliárd forintnyi EU-támogatást utalt át az Európai Bizottság a magyar kormánynak. A kormány akár pénzszórásba is kezdhetne, de ennek egyelőre nincsenek jelei.

A szeptemberi közel 500 milliárd forint után novemberben mintegy 375 milliárd forintnyi EU-támogatást utalt át az Európai Bizottság a magyar kormánynak - derül ki a Portfolio grafikonokkal illusztrált összesítéséből, amely szerint így jobb helyzetbe került a magyar költségvetés és akár elindulhatna a nyertes pályázók kifizetése is, de ez egyelőre nem látszik.

A karácsonyi ajándéknak is vehető jóváírás azután, hogy az Európai Bizottság 2018-as költségvetési zárszámadásának (discharge) keretében a Költségvetési ellenőrző bizottság számára készült kérdőív válaszai alapján, hogy a magyar kormány inkább bevállalta az Európai Bizottság által a 2014-2020 közötti időszak szabálytalan uniós pénzfelhasználására megállapított 10 százalékos átalánybírságot. Így összesen 500-600 milliárd forint is lehet a magyar költségvetésre rótt bírság. Igaz, a kormány állítja, hogy eleve számoltak a levonással, ezért is szerződtek 110 százalékára az uniós forrásoknak.

A most elutalt mintegy 375 milliárd forintnyi EU-támogatásból - a portál összesítése szerint - a Pénzügyminisztérium novemberre csak 220 milliárdot számolt el. De a karácsonyi pénzosztás mégsem indult be: november elejétől december elejéig ugyanis csak 1211 új pályázati nyertest hirdetett ki, akiknek alig 34 milliárd forintnyi támogatást ítéltek meg, illetve a 4 hét alatt összesen csak 74 milliárd forintot fizetett ki a nyerteseknek.

Viszont így is érdemben csökkent a kormány által megítélt támogatások és a Brüsszelből megjött fedezet közti különbség: már 3496 milliárd forintnyi utólagos fedezet jött az EU-tól, ami a 7 éves brüsszeli keret 43,8 százalékának felel meg. De még mindig 3000 milliárd forintnál is nagyobb tételt finanszírozott elő a kormány.

