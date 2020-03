Brüsszelből üzentek Orbánnak

Szokatlan dolog történt Brüsszelben. Az Európai Bizottság szóvivője - a testülettől meglepő módon - reagált egy politikusi beszédre, mégpedig Orbán Viktor pénteki felszólalására és azt is megüzente neki, hogy "éberen" figyelik az európai normák betartását a politika minden területén.

"Senkit nem akadályozunk meg abban, hogy megtegye a szükséges lépéseket, de éberen vigyázunk arra, hogy a koronavírus elleni küzdelemben az európai normákat a politika minden területén betartsuk" - reagált az Európai Bizottság vezető szóvivője, Eric Mamer hétfőn egy újságírói kérdésre Orbán Viktor miniszterelnöknek a Kossuth rádióban adott interjújával kapcsolatban az Eurologus szerint.

A kormányfő pénteken azt mondta az EU-val kapcsolatban, hogy "ha már segíteni nem tudnak, mert nem tudnak, akkor legalább ne akadályozzák a magyarokat a védekezésben". Majd azt is hozzátette, hogy "Kínától és a Türk Tanácstól kaptunk segítséget. Így áll ebben a pillanatban a helyzet. Ettől mi még maradunk az EU tagjai. Ez az otthonunk, de látni kell, hogy most nem innen jön a segítség."

Erre reagálva Mamer megjegyezte: Legyen az Magyarország vagy bármelyik másik ország, senki sem tudja a koronavírus okozta válságot egymagában legyőzni.

Mamer arra is felhívta a figyelmet, hogy a Bizottság javaslatára felfüggesztették a szigorú uniós költségvetési szabályokat, és a tagállamok anélkül támogathatják a bajba jutott vállalkozásokat, folyósíthatnak a munkanélküli segélyeket vagy fejleszthetik az egészségügyet, hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indítana amiatt, hogy túlságosan megugrottak az állami kiadások.

A szóvivő arra is emlékeztetett, hogy a Bizottság ajánlásokkal igyekszik a tagállamokat rábírni arra, hogy a határellenőrzések mellett is biztosítsák az európai gazdaság fenntartása szempontjából nélkülözhetetlen áruk és munkaerő szabad áramlását. Kitért arra is, hogy

37 milliárd eurós Koronavírus-reagálási Befektetési Kezdeményezésből 5,6 milliárd eurót, vagyis mintegy 2000 milliárd forint eurót Magyarországnak szánnak.

Az Eurologus megjegyzi, hogy az nagyon ritka hogy az Európai Bizottság szóvivői reagáljanak politkusi beszédekre vagy kommentekre. Ez alól úgy tűnik, most Orbán Viktor felszólalása kivétel lett.

Az Európai Bizottság a hétvégén a 2020-as uniós költségvetés módosítására is javaslatot tett, amelyben 50-ről 80 millió euróra emelték a RescEU névre keresztelt uniós egészségügyi raktárkészlet felállítására szánt összeget. A kezdeményezéshez egyébként a magyar kormány is csatlakozott, derült ki a belügyminisztérium közleményéből, amelyet az MTI közölt vasárnap este.

A tervek szerint egy-két uniós tagállamban hoznának létre stratégiai raktárközpontot, amely a válság esetén gyógyszereket, védőfelszerelést, lélegeztetőgépeket, oltóanyagot biztosítana a bajbajutott tagállamok számára. A korábbi tervekkel ellentétben a költség egészét az uniós költségvetés fedezné - mondta Újvár Balázs az Európai Bizottság szóvivője.