Brutális visszaesés a magyarországi újautó-piacon

A koronavírus-járvánnyal szembeni intézkedések és a gyárbezárások miatt áprilisban az előző évinél mintegy 50 százalékkal kevesebb, 6170 új személygépkocsit és 33 százalékkal kevesebb, 1408 kishaszonjárművet helyeztek forgalomba Magyarországon - közölte a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE) hétfőn az MTI-vel, a DataHouse Kft. adatai alapján.

A szervezet májusban is elképzelhetőnek tart hasonló mértékű visszaesést. Az MGE felhívta a figyelmet arra is, hogy a használt autók behozatala továbbra is emelkedik, az egyesület szerint a korszerűtlen és idős, környezetszennyező import megállítása egyre kevésbé tűr halasztást.

Idén áprilisban 160 új nagyhaszonjárművet állítottak forgalomba a tavaly áprilisi 625 után. A visszaesés itt a legnagyobb, ez mutatja, hogy az autós szakma milyen mély válságba került - hangsúlyozta értékelésében az egyesület. A nagyhaszonjárműveknél csökkenő trenddel számolnak a sofőrhiány és a dráguló működési körülmények miatt is.

A motorkerékpároknál volumenében még mindig alacsony a forgalomba helyezés, de az MGE szerint bizakodásra ad okot, hogy egyelőre nincs visszaesés. Áprilisban 417 új motorkerékpárt állítottak forgalomba.

Az MGE áprilisban módosította 2020-ra vonatkozó előrejelzését, a korábban várt 155 ezer helyett csak 118 ezer személygépkocsi forgalomba állítására látnak esélyt az idén. A kishaszonjárműveknél már nem 26 ezer, hanem 22 ezer, a nagyhaszonjárműveknél pedig 4500 helyett 2300 új forgalomba helyezésre számítanak.