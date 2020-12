Búcsúzhatunk egy igen káros ünnepi szokástól

Bár idén a koronavírus-járvány miatt nem lesznek nagyszabású tűzijátékok, legfeljebb kisebb családi rakétázások, a környezetvédők és sok állatbarát már évek óta hangoztatja, hogy fel kellene hagyni ezzel a környezetszennyező, hangos és nem mellesleg iszonyú drága szórakozással, amelynek ma már vannak környezetkímélőbb alternatívái is.

Nemzetközi vizsgálatok sora bizonyítja, hogy a tűzijátékok és a petárdák széles körű használata rendkívüli mértékben szennyezi a levegőt. Az eszközök égésekor, felrobbanásakor erősen szennyező anyagok, nehézfémek és más mérgező vegyületek kerülnek a levegőbe - hívta fel a figyelmet korábban a Levegő Munkacsoport.

A káros anyagok hosszabb ideig megmaradnak a levegőben, utána pedig leülepednek a talajban, így azt is szennyezik. Ezek a vegyi anyagok később betegségek kialakulásához is hozzájárulhatnak, például asztmához, de hosszabb távon akár komolyabban is károsíthatják a szervezetet.

A környezeti és humán-egészségügyi kockázat csak az egyik azok közül a problémák közül, amely a tűzijátékokkal és petárdákkal kapcsolatban rendszeresen felmerül.

Január elsején emberek tömegei indulnak el megkeresni kutyáikat, akik félelmükben olyan messze futnak otthonaiktól, hogy maguktól már nem találnak vissza. Bár ma már több fajta nyomkövetős nyakörvet lehet kapni a piacon, illetve kötelező chipeltetni is a kutyákat, így könnyebb megtalálni őket, de a legjobb vélhetően az lenne, ha nem okoznánk házi kedvenceinknek (sem) indokolatlan szenvedést.

Bár a tűzijátékok és a petárdák kockázataival a legtöbb ember tisztában van, mégsem telik egy úgy szilveszter, hogy ne hallanánk szomorú tűzesetekről, vagy az idejekorán robbanó petárdák által okozott, sokszor maradandó sérülésekről. Hasonló a helyzet a dohányzással is: a káros következményekkel a legtöbben tisztában vannak, ennek ellenére azonban világszerte több mint egymilliárd ember jelenleg is dohányzik.

Szerencsére egyre többen ismerik fel a petárdázásban rejlő fenti kockázatokat és ahol tudják, kiváltják ezeket a pirotechnikai eszközöket. A cseh főváros például már tavaly úgy döntött, hogy hagyományos tűzijáték helyett fényjátékkal ünneplik az újévet. Prága városvezetése is elsősorban a lakók nyugalmára és a háziállatokra gondolt amikor ezt a felelős döntést meghozta. De hogy hazai példát is említsünk, tavaly Magyarországon elsőként Tatán valósult meg a tűzijáték betiltása a szilveszteri időszakban.

Érdekes, hogy a tűzijátékokban, pirotechnikai eszközökben, valamint a dohányzásban milyen sok a közös vonás:

károsak a környezetre és az emberi egészségre,

ugyanakkor léteznek füstmentes alternatívái.

Ahogy a tűzijáték esetében is a legjobb, ha egyáltalán nem durrogtatunk, úgy a dohányzás tekintetében is az a legjobb, ha egyáltalán nem dohányozunk, vagy mihamarabb abbahagyjuk ezt a káros szokást, hiszen így csökkenthetjük leghatékonyabban az egészségügyi kockázatokat. Viszont vannak sajnos olyanok, akik valamiért nem hagynak fel ezekkel a káros szokásokkal

Ahogy a tűzijátéknak is megszületett a kevésbé környezetszennyező alternatívája, úgy a hagyományos cigaretták mellett az elmúlt években feltűntek az ügynevezett füstmentes technológiák azon felnőtt dohányzók számára, akik valamiért nem szoknak le.

Ilyen füstmentes technológia például az elektronikus cigaretta, a nikotinsó alapú technológia vagy a dohányhevítéses technológia. Előbbi egy nikotintartalmú folyadék hevítésével állít elő nikotinpárát, a nikotinsó kémiai reakció útján szabadítja fel a nikotint, míg a dohányhevítéses technológia olyan hőmérsékletre hevíti a dohány, amely elég ahhoz, hogy dohány- és nikotinpára keletkezzen, de még ne történjen égés.

A cigaretta égése során keletkező füstben ugyanis közel 7000 vegyület található, amelyek közül 93-ról az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatala (FDA) megállapította, hogy káros vagy potenciálisan káros az egészségre.

Jelenlegi ismereteink szerint a füstmentes technológiák használata során lényegesen kevesebb káros anyag szabadulhat fel, mint amennyi a cigaretta füstjében található, ez azonban nem jelenti az egészségügyi kockázat arányos csökkenését. Fontos tudni, hogy bármelyik füstmentes technológiát választjuk, ezek az eszközök sem kockázatmentesek: egyrészt ezek is tartalmaznak például nikotint, amely függőséget okoz, és többek között megemeli a szívfrekvenciát is, másrészről hosszú távú hatásuk egyelőre nem ismert.

Ha már egyre több városban megteszik azt a szívességet a lakosoknak és persze a kutyáknak, hogy felhagynak a népszerű, de szennyező tűzijátékkal, akkor dohányzóként is érdemes elgondolkodni azon, hogy hogyan csökkenthetőek a dohányzás káros hatásai.

A dohányzást a legjobb el sem kezdeni, így tehetünk a legtöbbet önmagunk és a környezetünk érdekében. Amennyiben már rászoktunk, akkor érdemes, amilyen gyorsan csak lehet, felhagyni ezzel a káros szenvedéllyel, hiszen a leszokással idővel arányosan csökken a dohányzáshoz köthető betegségek kockázata.

Abban az esetben ha valamiért mégis folytatnánk a dohányzást, akkor tájékozódjunk a hagyományos dohánytermékeknél alacsonyabb károsanyag-kibocsátással járó füstmentes technológiákról, hiszen kizárólag a megfelelő információk birtokában tudunk felelős döntést hozni ezzel kapcsolatban.

Ez jó fogadalom lehet 2021-re.

A cikk társadalmi felvilágosítás céljából létrejött tájékoztatás, megrendelője a Philip Morris Magyarország Kft.