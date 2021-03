Szerdán egy percre teljesen megáll Budapest

Magyarországon már 18262 ember veszítette el az életét a koronavírus miatt, Európában pedig közel 600 ezer ember halt bele a Covid-19-be. Karácsony Gergely főpolgármester, hogy Budapest is csatlakozik az áldozatokra való megemlékezéshez.

"Egy perc csend - Budapest csatlakozik az európai nagyvárosokat tömörítő Eurocities kezdeményezéséhez, és jövő szerdán, március 24-én egy perc némasággal emlékezünk meg a koronavírus-járvány áldozatairól, és mindazokról, akik bármilyen módon elszenvedik a járvány következményeit. Március 24-én déli 12-kor egy rövid percre megáll a közösségi közlekedés is Budapesten, hogy osztozzunk azok gyászában, akiktől szeretteiket, barátaikat, ismerőseiket vette el a járvány. És ezzel a gesztussal szeretnénk megköszönni mindazok munkáját, akik a frontvonalban küzdenek a járvánnyal, orvosoknak, rezidenseknek, ápolóknak, mentősöknek, és azoknak is, akik munkájukkal a korlátozások idején is működtetik a városainkat és Magyarországot" - közölte a főpolgármester.

Vasárnapig 18 262 magyar áldozata volt a járványnak, Európában pedig közel 600 ezren haltak meg a betegségben. Ráadásul a harmadik hullám alatt a szombati és a pénteki halálozási adatok alapján egymillió főre vetítve Magyarországon haltak meg a legtöbben az egész kontinensen - ahogy arra Karácsony is felhívta a figyelmet Facebook-bejegyzésében.

"Tudom, az egy perces csend gesztusa nem csökkenti a gyász fájdalmát, nem enyhíti a sok szenvedést, amit a járvány és annak következményei okoznak. De talán alkalmas arra, hogy emlékeztessük magunkat: nem törődhetünk bele, nem fásulhatunk bele a nap mint nap közölt drámai adatokba. Mert az adatok, a számok, a statisztikák mögött sorsok és emberek vannak, emberek, akik szerettek és akiket szerettek" - tette hozzá a polgármester, aki szerint az emlékezés és az ellátásban résztvevők felé kimutatott hála gesztusai nem az egyre alpáribb hangú politikai viták felhangosítását, hanem éppen azok lehalkítását célozzák.

"Aki teheti március 24-én délben csatlakozzon az egy perces csend kezdeményezéshez - nem csak Budapesten" - zárta bejegyzését Karácsony.