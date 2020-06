Budapest ebben is jócskán lemaradt

A turizmus nagyon szerencsés ágazat, mert bár elsőként reagált a válságra, elsőként is tér magához - mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója a Magyar Hírlapnak.

Az eddigi adatok és információk alapján - a korlátozások fokozatos feloldásával párhuzamosan - dinamikusan emelkedik a foglalások száma a vidéki szálláshelyeken.

Az MTÜ a nemzeti turisztikai adatszolgáltató központon (ntak) keresztül online látja ezerszáztizenegy szálloda, ezerhétszázhuszonnyolc panzió és több mint harmincegyezer magánszálláshely adatait - látszik, hogy a legtöbb foglalás belföldi vendégektől érkezik, de a külföldi foglalások aránya is egyre magasabb. A vidéki turizmus gyorsan képes lesz regenerálódni, így akár az is megtörténhet, hogy a bevételek nemcsak megközelítik, de meg is haladják a tavalyi eredményeket - fogalmazott Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója a napilapnak.

Jelenleg körülbelül kétezer új foglalás jelenik meg a rendszerben július-augusztusra naponta. Júliusra kilencvenegyezer foglalás érkezett, de az augusztusi foglalások száma is meghaladja a nyolcvanezret. A vártnak megfelelően a legtöbb foglalás belföldi vendégektől érkezik, a külföldi foglalások aránya harmincszázalékos a két nyári hónapra összesítve.

Az, hogy milyen országokból érkezhetnek hozzánk külföldi turisták, nagyban függ a határnyitások ütemezéséről, amelyekről jelenleg is tárgyalások zajlanak, továbbá attól, hogyan indul újra a légi összeköttetés. Eleinte várhatóan a közelebbi országokból indulnak majd útnak, ahonnan autóval is elérhető hazánk, ezt követően, még az idei évben visszatérhetnek a turisták a schengeni övezetből.