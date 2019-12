Budapest megtelt, elfogytak a szabad szálláshelyek

A hónap második felére megtöltötték a külföldi turisták a fővárost, már nem kapható szabad szálláshely karácsony idejére - idézi a Magyar Nemzet szakértőkre hivatkozó cikkét az MTI.

Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára azt mondta, hogy december második felében már meghatározó arányban vannak jelen a külföldi vendégek a fővárosi turizmusban, amit a kereskedelemben is érzékelni lehet a mindennapi költekezések során, főként a belvárosi kerületekben lévő boltokban, bevásárlóközpontokban és különösen az adventi vásárokban, amelyek évek óta nagy vonzerővel bírnak a szezonális nemzetközi utazási kínálatban. Hozzátette, hogy a pihenésre érkező utasok mellett a környező országokból rendszeresen idelátogató bevásárlóturisták is nagyobb arányban vannak jelen a boltokban karácsony előtt.

Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke kijelentette: Megteltek a szálláshelyek Budapesten, ami így marad karácsony után, sőt január első felében is. Leginkább külföldiek a vendégek, de ahogy egész évben, decemberben is több magyar turistát fogadunk, mint a korábbi években. Ahogy az a nyaraláskor is általában jellemző, az adventi időszak vendégei is az átlagosnál több pénzt költenek el Budapesten, de nem csak a szállodákban, hiszen egész nap járják a programokat, múzeumokat, fürdőket, és gyakran betérnek vendéglőkbe, kávézókba is.

Mint mondta, ebben az időszakban az európai vendégek vannak túlsúlyban Budapesten, és ahogy egész évben, decemberben is rengeteg német, osztrák, brit, spanyol, olasz, francia vendég jön, de jelentős számban érkeznek Ázsiából is.

Közlése szerint karácsonyra jellemzően családostul foglalnak szobát a turisták. A két ünnep között vegyessé válik a látogatók összetétele, azonban a tévhittel ellentétben az úgynevezett bulituristák aránya még szilveszterkor sem éri el az összes külföldi vendég ötödét.