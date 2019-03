Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Budapesten is lesz mentőhajó, mert "a vízen is szükség van segítségre"

Hamarosan már nemcsak a Balatonon, hanem a Duna fővárosi szakaszán is segíti mentőhajó a bajba jutott embereket - hangzott el az M1 csütörtök délutáni Híradójában.

A speciális hajó a tervek szerint pünkösdkor áll majd szolgálatba a Szentendrei-sziget és a Csepel-sziget között. A mentőhajón reflektorok is vannak az éjszaki mentéshez és akár 80 kilométer/órás sebességre is képes - számol be az MTI.

Van egy fejlődő vízi turizmus, "vízi élet", menetrend szerinti közlekedés. Ezért akárcsak a közúton, a vízen is szükség van a segítségre - kommentált Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szolgálatának elnöke.