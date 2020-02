Budapesti autósok, figyelem: eddig ingyenes lakótelepek lehetnek fizetősek

Magához venné a parkolási rendszert az újbudai önkormányzat és új parkolási övezeteket hozna létre Őrmezőn és Kelenföldön.

"A Velencei-tónál lakunk, kocsival jövök fel Kelenföldig,Őrmezőig, onnan tömegközlekedek. Tudom, hogy az ott lakóktól elveszem a helyet, ez zavar, de én 9-10 körül érek fel, addigra pedig sokszor nincs hely a közelben lévő, egyébként jelenleg ingyenes P+R parkolókban" - mondta a Bukszának az egy harmincéves nő a kelenföldi Etele téren lévő parkolónál. Emellett több, az agglomerációs településen élő ismerős is panaszkodott erre.

Kelenföldet és Őrmezőt Budapest nyugati kapujának is beillik, hiszen két jelentős forgalmú sztráda, az M1-es és az M7-es is erre jön be a városba és a bevezető szakaszon rendre torlódás alakul ki reggelente. Akik kora délelőtt jönnek, azok pedig ritkán találnak parkolóhelyet. Mindez persze az őrmezői és kelenföldi lakosokat zavarja. Már az Etele térről induló 4-es metró 2014-es átadásakor is napirenden volt, hogy Őrmezőn és Kelenföldön fizetős legyen a parkolás az ingázók által elfoglalt helyek miatt.

Most újra előkerülhet ez a terv. Hintsch György újbudai alpolgármester a kerület - az önkormányzat által működtetett - hivatalos honlapjának adott interjújában a kerületi parkolási problémákra vonatkozó kérdésre azt válaszolta:

Idén több szerződés is lejár, utána önkormányzati feladatnak fogjuk tekinteni, és saját hatáskörben oldjuk meg Újbudán a parkolást. Szeretnénk legkésőbb tavasszal létrehozni egy önkormányzati tulajdonú céget, amely ezzel a területtel foglalkozik. Meggyőződésem, hogy ez a rendszer hatékonyabban fogja ellátni a feladatot, mint ahogyan most ellátja a privátszféra. A másik fontos kérdés, hogy új parkolási zónákat kell kialakítanunk. Akár az őrmezői, akár a kelenföldi lakótelepet, vagy a Szent Gellért tér, az Infopark környékét nézem, nagyon komoly parkolási nehézségek vannak. Ha bevezetjük az említett területeken a fizetős parkolást, ezek enyhülnek vagy teljes egészében megoldódnak.

Az alpolgármester szerint tehát rövidesen újabb fizetős övezetek lesznek Újbudán, ahol már tavaly is újabb zónák kerültek be a rendszerbe.

A XI. kerületi önkormányzat és Fővárosi Önkormányzat közötti megállapodás alapján ugyanis az utóbbihoz tartozó újbudai utak egy részén 2019. augusztus 1-jétől megszűnt az ingyenes parkolás. Így fizetőssé vált többek között a Bartók Béla út (Szent Gellért tér és Ulászló utca közötti szakasza, az Irinyi József utca, a Bocskai út Fehérvári úttól a Tas vezér utcáig tartó szakasza.