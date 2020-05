Budapesti feloldás - megszólalt Karácsony Gergely

A fővárosiak példamutató együttműködése tette lehetővé, hogy újraindulhat az élet Budapesten - írta Karácsony Gergely főpolgármester szombaton a Facebook-oldalán, aki Orbán Viktor miniszterelnöknek is visszaszólt.

"A közösség erejével kell támogatnunk, hogy a város újranyitása zökkenőmentes legyen. Budapestnek, mint közösségnek az ereje megmutatkozott abban is, ahogyan a budapestiek példát mutattak együttműködésből, belátásból, méltányosságból" - fogalmazott Karácsony Gergely, hangsúlyozva: ez a tiszteletreméltó példamutatás tette lehetővé, hogy újraindulhat az élet Budapesten.

A főpolgármester köszönetet mondott az eddigiekért, és kérte a fővárosaikat, hogy ezután is tartsák be a szabályokat. "Továbbra is figyeljünk, vigyázzunk egymásra! Ettől lesz erős Budapest, a közösség" - írta bejegyzésében Karácsony Gergely.

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton egy Facebook-videóban jelentette be: a szombati szakmai háttérmegbeszéléseken világossá vált, hogy a "járvány erejét Budapesten is letörtük, így Budapesten is áttérhetünk - igaz, megfontoltan és óvatosan, de áttérhetünk - a védekezés második szakaszába". A videóban külön kérte a fővárosi vezetést, hogy figyeljenek oda az idősotthonokra, erre még korábban reagált a főpolgármester egy másik bejegyzésében:

Örülök, hogy a kormány végre összeszedte a bátorságát, és meghozta a döntést Budapest újranyitásáról. De azt kérem, továbbra se vegyék félvállról a védekezést, és külön figyeljenek oda a kórházakra, ahol - április végéig - többen kapták el a fertőzést, mint ahányan kigyógyultak belőle, és sokkal többen betegedtek meg, mint a szociális intézményekben.