Budapesti olimpiát akartak, kínai egyetem lesz belőle

A kínai Fudan Egyetem budapesti campusa a korábban olimpiai falunak tervezett, majd később "Budapest Diákváros – Déli Városkapu" néven emlegetett kormányzati fejlesztés helyszínén valósulhat meg - tudta meg a Népszava.

Az új Atlétikai Centrummal átellenben, a Kvassay-híd másik oldalán épülhet fel a kínai Fudan Egyetem első európai campusa. Az viszont egyelőre nem tisztázott, hogy az egykori Nagyvásártelep, a Kvassay Jenő út, illetve a Ráckevei Duna-ág határolta telekegyüttesből mely ingatlan(oka)t kapja meg a kínai egyetem a fejlesztéshez. A telkeket mindenesetre a kormány vásárolja meg a Fudan Egyetem európai belépéséhez több százmillió forintért - kezdi cikkét a lap, amely feleleveníti, hogy egy december végi kormányhatározat szerint 821 millió forintot biztosít a kormány a kiszemelt ingatlanok megvásárlására.

A korábban olimpiai falunak kinézett helyszín sok fejlesztést kapna a tervek szerint: ide érkezne Budáról a Galvani utca vonalában megépülő új Duna-híd is, valamint z eredeti tervek szerint egy mintegy 8500 férőhelyes kollégiumi, sport, rekreációs, egyéb kapcsolódó infrastrukturális, valamint kiegészítő funkciókat magába foglaló új városnegyed épül Budapest Diákváros néven.

A területre az oslói székhelyű Snohetta építésziroda készített mestertervet, amelyben a kollégium és sportcélú épületek mellett kereskedelmi -, lakó- és irodafejlesztés is szerepelt. Ez utóbbi funkciókra szánt területen épülhet fel a kínai campus. De bőven marad még hely minden másra is, hiszen az egykori ipartelep 130 hektáron terül el. A Nagyvásártelep műemléki épületére már a kivitelezési pályázatot is kiírták.

A sanghaji Fudan Egyetem hazai megjelenését a Magyar Nemzeti Bank kezdeményezte, majd Orbán Viktor 2018-ban adta áldását a tervre a CEU ellen indított hadjárat közepette. 2019 decemberében Palkovics László miniszter írta alá az új campusról szóló megállapodást az egyetem képviselőivel, ekkor 2024-es céldátumban gondolkodtak és négy-öt oktatói karral terveztek (gazdasági, nemzetközi kapcsolatok, orvosi, műszaki tudományok).