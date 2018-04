Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bukarest az új Budapest? - Pár év múlva előzik a románok a magyarokat

Évente átlagosan 3 százalékkal nőtt 2011-től a magyar egy főre jutó GDP (folyó áron, euróban számolva). Ezzel is csak az utolsó helyen állunk a régióban - ráadásul ha nem lesz változás, Románia hamarosan előzhet minket - prognosztizál a G7.hu.

Az köztudott, hogy a kelet-közép-európai országok Ausztriához és Németországhoz képest fejlettségben jócskán el vannak maradva. Eközben sokat változott a sorrend is: 2002-ben a régió országai közül a GDP-listán Magyarország még a harmadik helyen állt Szlovénia és Csehország mögött, 2007-ben viszont megelőzött minket Szlovákia. Közben Lengyelország és Horvátország is egyre közelebb került (vásárlóerő-paritáson Lengyelország már évekkel ezelőtt előzött).

A portál számításai szerint a amennyiben marad a 2011 és 2017 között elért növekedési ütem, és Ausztriában sem lesz változás, akkor sosem érjük utol Ausztriát, csak lemaradunk tőle. Románia viszont biztosan közeledik Magyarországhoz, sőt 2027-re le is hagyhat minket gazdasági fejlettségben.

Azt is megnézték, hogy mi a helyzet, ha a vásárlóerő paritáson mért GDP-t veszik figyelembe. Eszerint 2011 és 2016 között csupán évente átlagosan 0,3 százalékkal araszoltunk az uniós átlaghoz közelebb. Ez azonban édes kevés, így elhúz mellettünk a következő években Románia - ezzel a módszerrel számítva már 2023-ban -, de még a bolgár előzés is várható 2040-re. (Ehhez persze az is kell, hogy kitartson a román növekedési csoda, amire nincs igazán sok esély.)

Fotó forrása: Pixabay