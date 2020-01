Bukást hozott a tao-támogatás a fociklubbnál, visszalépnek a bajnokságtól

Gyakorlatilag a társasági adó (tao) támogatások verték be az utolsó szöget a Nagykőrösi Kinizsi focicsapat koporsójába: akkora a tartozásuk és annyira nincs pénzük, hogy visszaléptek a megye 1-től. A folytatás sem biztos, a helyi önkormányzat pedig mossa a kezeit, állítják, semmilyen bajról nem tudtak. Kérdés, hogy mi lesz a 300 milliós klubházzal és a pályavilágításával, ha csapat már nincs, ami használja azokat.

Olyan mértékűvé vált a Nagykőrösi Kinizsi adóssága, hogy a klub és jogelődjei életében is példátlan módon a Pest megyei első osztályban szereplő labdarúgó csapat nem tudja tovább folytatni a bajnokságot. A tartozás miatt veszélybe került az épülő új klubház befejezése is - számolt be az eseményekről, és a Toldi iskolában január 14-én megtartott tájékoztatóról a nagykőrösi ügyekkel foglalkozó Heti Hírek.

A klub bukásához végül az vezetett, hogy két projekthez is pályáztak az MLSZ-nél a társasági adó felajánlásokból lehívható keretre. Az első beruházás, a pályavilágítás még teljesen racionálisnak tűnik, arra 9 millió forintot kértek. Viszont a másik nagyobb projekt egy 400 millió forintos klubház építése, amelyre tao-ból 200 millió forintot kaptak a szövetségtől (az önkormányzat is ugyanekkora támogatást adott).

Mégis előbbivel akadt probléma: a meg nem valósult pályavilágításra kapott 9 millió forintot, valamint a nem megfelelően elszámolt egyéb támogatások miatt az MLSZ 30 millió forintot követel vissza. Mivel fizetésképtelen a klub, ezért most már a kamatokkal is számolniuk kell.

A visszalépésről szóló döntést emiatt hozta meg a jelenlegi klubvezetés, amely az elődeit vádolja a rossz gazdálkodással. Az eseményre elment Rónaszéki Lajos volt elnök is, aki elismerte, hogy az NB III-as szezon alatt 10 millió forint adósságot halmozott fel a Kinizsi. Szemléltetésként említette, hogy például a négy NB I-et is megjárt játékosnak csak a féléves aláírási pénze 300 ezer forint volt fejenként, amire jött még a fordulónkénti meccspénz.

A lakossági tájékoztatón a Heti Hírek szerint beszámolója szerint felszólalt Czira Szabolcs Fidesz-KDNP-s polgármester is, valamint a klubot jelenleg irányító önkormányzati képviselő Sohajda Márk elnök is, akit a védelmébe vett. Czifra arról is beszélt, hogy személyesen próbált közbenjárni az MLSZ-nél, hogy a Kinizsi tartozását és a klubház ügyét válasszák szét, mert a szövetség az építkezés pénzét is vissza akarja tartani addig, amíg a klub nem rendezi az adósságát. Kérdés viszont, hogy a klubház mire lesz jó, ha a focicsapat keretét szélnek eresztették, a többi szakág (kosár- és röplabda) pedig nem itt tevékenykedik.

Így jelentette be a Kinizsi Cikkünk megjelenése után a sportegyesület az alábbi közleményt küldte el nekünk: Az elmúlt tíz esztendő eredményei mellett sajnálatos aktualitása is volt a rendezvénynek, hiszen a tavalyi év végén kiderült információk nehéz helyzet elé állították a klubot. Mint az eseményen ismertetésre került, 2019. végén szerzett a jelenlegi vezetés tudomást arról, hogy az előző vezetés tevékenységének eredményeként több tízmilliós nagyságrendű hiány halmozódott fel, ezáltal az eddigi működési forma teljesen ellehetetlenül. A jelenlegi vezetés az elmúlt két év során mindent megtett a sikerért, hatalmas munkát jelen-tett, hogy szponzori pénzekkel egészítsék ki az önkormányzat által biztosított támogatást és a tao-támogatást. Így éppen a bevételeket és kiadásokat egyensúlyban tartva tudtunk működni. A váratlanul érkezett hír a hiányról és annak tao-pénzekre való hatásáról teljesen szertefoszlatta az addig felállított stratégiát. Mindamellett, hogy a szükséges hivatalos lépéseket megtettük, feltártuk a további működés lehetőségeit. Felmerült, hogy a tavaszi szezonra vissza kell lépjünk a Megye L osztályú indulástól. Tehát, amennyiben nem változik januárban a helyzet, úgy a továbbiakban a felnőtt szinten a Pest megyei harmadosztályban szereplő - teljes egészében nagy-körösiekre épülő - csapatunkat tudjuk csak versenyeztetni.



A változás az utánpótlás struktúrát és versenyeztetést nem érinti, az változatlanul megmarad, sőt nagyobb figyelmet kap. Bízunk benne, hogy a fiatalok számára motiváló lehet, hogy a legjobbak a korosztályokban felfelé lépkedve idővel magukra ölthetik a nagykőrösi Kinizsi felnőtt csapatának mezét."

Addig is a nagy csapat ugyan többet nem lép pályára, de a kőrösi szurkolók a harmadosztályban szereplő "kettő" meccseire járhatnak még, valamint az utánpótlás csapatoknak szurkolhatnak.

Hogy miként fogja az önkormányzat, vagy a klub rendezni a tartozásokat, egyelőre nem tudni. Mint azt a Napi.hu megnézte, a civil szervezetek nyilvántartásába feltöltött beszámolókból sem látszik, hogy erre milyen módon lesz lehetőségük. Ez nem is látszódhat ugyanis hiányoznak a 2018-as év pénzügyi riportjai, tavaly áprilisban is csak a 2017-es elszámolás került fel, amelyet már a tavaly kinevezett Sohajda Márk írt alá. Abban az évben összesen 18,4 millió forintnyi támogatást kaptak a központi költségvetéstől, a helyi önkormányzat 4,7 millió forintot költött csak rájuk. A csapat saját jogon elért bevételei akkor csak 1,4 millió forintra rúgtak.