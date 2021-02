Bevásárlás: vége a vacakolásnak?

Perceken belül megérkezhet a megrendelt élelmiszer: több cég is azon dolgozik, hogy futárokkal, villámgyorsan eljuttassa a bevásárlást a vásárlóknak. A Getir cég futárai Londonban 10 perc alatt, a Cajoo szolgáltatása pedig Párizsban 15 perc alatt vállalja a kiszállítást. Magyarországon pedig az ételfutárok neveztek be erre a piacra.

A koronavírus-járvány miatt egyre népszerűbbek lettek az érintkezésmentes vásárlást biztosító házhoz szállítási szolgáltatások az élelmiszereknél is. A nagy élelmiszerboltok esetében azonban gyakran több napot is kell válni a megrendelt árukra. Az utóbbi időszakban Európában is több olyan cég indult, ahol a kiszállítási idő ennél lényegesen rövidebb: a vásárló akár 10 perc alatt is megkaphatja a rendelését.



15 percen belül csenget a futár



Az egyik ilyen cég a Cajoo névre keresztelt francia startup. A Cajoonál a bevásárlást egyszerűen egy mobiltelefonról is meg lehet rendelni, ráadásul az áru 15 percen belül meg is érkezik - írja a Techcrunch.A szolgáltatás Párizsban indul.

Franciaországban a nagyobb áruházláncok jellemzően 1-2 napos határidővel vállalják a kiszállítást, a Carrefour, a Monoprix és az Amazon egyes szolgáltatásaival pedig ennél hamarabb is élelmiszerhez juthatnak a vásárlók, de ehhez is 30 perc és 1-2 óra közötti időnek kell eltelnie a rendelés után.

A cég elmondása szerint a termékek ugyanolyan áron vannak mint a boltokban, a szállítási költség pedig 2 euró, azaz 720 forint alatt marad. A futárok elektromos kerékpárokkal közlekednek majd,



Drágábban, mint a boltokban



Londonban pedig a Getir nevű török startup kínál hasonlóan gyors házhoz szállítást. A Financial Times cikke szerint a cég 128 millió dollárt gyűjtött össze befektetőktől csak januárban a terjeszkedésre. A kiszállítás egyelőre csak London bizonyos részein elérhető, és olyan cégekkel kell versenybe szállnia mint a Deliveroo vagy az Ocado online élelmiszerbolt.



A Getirt 2015-ben alapították, a rendeléseket - havi 5 milliót Törökországban - pedig 10 perc alatt teljesítik az ígéretek szerint. Londonban a cég saját elosztóközpontokat működtet majd, a cég közvetlenül a nagykereskedőktől vásárolja az élelmiszereket és nagyjából 10 százalékkal drágábban adja az árukat mint a boltok. A rendelés összegének minimum 10 fontnak, azaz több mint 4 ezer forintnak kell lennie és a házhoz szállítás összege pedig 1,99 font, azaz több mint 800 forint.



A cégnek teljes munkaidőben dolgoznak majd a futárok, akik óránként 10,85 fontot, azaz több mint 4400 forintot keresnek majd. A Getir Londonon belül is terjeszkedik, illetve két másik európai városban is elindulnának. Nazim Salur, a Getir vezérigazgatója szerint a forgalmas nagyvárosok a legjobbak az üzletnek, ahol az emberek sok ideig vannak úton, és kevesebb idő jut vásárolni.



A Netpincér és a Wolt is belehúzott



Magyarországon a Netpincér és a Wolt is elindult az expressz ételkiszállítás mellett az élelmiszerekkel is. A Netpincér futárai 2020 decemberétől tíz budapesti kerületben akár 30 percen belül visznek házhoz alapvető élelmiszereket és háztartási cikkeket. Patai Zoltán, a NetPincér első embere közölte, hogy már folyamatban van a kiszállítási zóna bővítése más budapesti kerületekre és vidékre egyaránt. A netpincéres szolgáltatásnál - ellentétben a boltláncok online áruházi megoldásával - nincs szükség előzetes időpontsáv lefoglalásra és nem kell otthon várni a csomagra, a vásárlók pedig pontosan követhetik, épp hol tart a csomag.



Patai Zoltán a Napi.hu-nak múlt évben adott interjújában között arról beszélt, hogy az eleve tempós növekedést még jobban felpörgette a járványhelyzet az online ételkiszállítás piacán. Az anyacég - a Delivery Hero - és a NetPincér célja is az, hogy a jövőben minden olyan dolgot, amire a megrendelőknek rövid időn belül, körülbelül 30 perc alatt szükségük lehet, azt kiszállítsák. Tehát minden termékre - legyen az étel, élelmiszer -, amit fél órán belül ki tudnak vinni és erre igény is van a lakosságnál, arra nyitott a cég.



Szintén tavaly decemberben startolt a Webshippy és a Wolt ételkiszállító közös projektje is a magyar fővárosban. A koprodukciónak köszönhetően a Webshippy azt vállalja, hogy mostantól bármely webáruház rendeléseit akár 15 percen belül összekészíti és átadja a kiszállító partnernek, amely így Budapesten belül akár egy órán belül kézbesíti a küldeményt. Az együttműködés révén mostantól nem csak élelmiszereket, de akár karácsonyfaizzókat, vagy óvszert is lehet rendelni egy órán belüli kiszállítással.