Cáfol a kormány: lesz elég pénz a munkanélküli ellátásra

A kormány – ahogyan eddig is – a jövőben is maradéktalanul biztosítja a munkanélküli ellátások kifizetéséhez szükséges forrásokat, közölte a Pénzügyminisztérium reagálva egy sajtóhírre, amit a Napi.hu is közölt.

A munkanélküli-ellátásokra szánt idei előirányzatnak már a 97,7 százaléka fogyott el augusztus végére a költségvetésben. A megmaradt összeg nominálisan még a 2 milliárd forintot sem éri el, a havi kiadási tételeket nézve pedig ez szinte semmire sem elég - írta az mfor.hu, a cikket lapunk is szemlézte. Munkanélküli segélyek: szinte teljesen kiürült a kassza A Pénzügyminisztérium reagálása szerint a hír félrevezető. A tárca szerint: A munkanélküli ellátásokra vonatkozó tétel a költségvetésben egy felülről nyitott előirányzat. Ez azt jelenti, hogy az erre a célra elkülönített összeg nem jelent korlátot, szükség esetén mindenféle módosítás, beavatkozás nélkül automatikusan többet lehet költeni az előirányzott összegnél. Sőt, e tekintetben nincs is mérlegelési lehetősége a kormánynak, minden jogszerűen járó ellátást kifizet a költségvetés. A költségvetés a járvány elleni védekezés és a gazdaságvédelem kiadásait a jövőben is maradéktalanul biztosítja. Emellett a kormány célja továbbra is az, hogy mindenki a munkájából tarthassa el saját magát és a családját.