Tíz százalékkal drágult a casco, de lehet spórolni is

Az autósok 2020-ban átlagosan 106 100 forintért kötöttek teljes körű casco biztosítást. Ez az érték 10 százalékkal haladja meg az előző év 96 400 forintos átlagát - írja a Netrisk biztosítási portál.

Az átlagot felfelé húzzák az új szerződések, amelyek átlagos összege évi 120 ezer forint, ugyanakkor lefelé térítik el az évfordulós váltással kötött szerződések, amely 96 ezer forintba kerültek.

Ennek az egyik oka az, hogy az évfordulós váltás során érintett ügyfelek általában több kármentes évvel rendelkeznek, ami nagyobb kedvezményre jogosítja őket. Másrészt az évfordulós váltók eleve céltudatosabban igyekeznek a legkedvezőbb díjú termékek közül választani - írja az alkuszcég.

A cascódíjat lehet csökkenteni, ha évente felülvizsgáljuk a szerződést és keresünk egy kedvezőbb konstrukciót. A Netrisknél cascóval rendelkező ügyfelek egy-egy szerződés váltásakor átlagosan 9 ezer forinttal alacsonyabb díjon kötötték meg a következő évre vonatkozó cascójukat.

A kapcsolódó díjkedvezmények hatására a cascódíjaikat átutalással rendezők aránya a Netrisknél tavaly már meghaladta a 74 százalékot, miközben a csekket immár csupán 15 százalékuk választotta.

Szintén az ösztönzők hatására immár abszolút többségben vannak a díjaikat egyösszegben rendezők: 55 százalék választotta éves díjfizetést. Negyedéves díjfizetés mellett az ügyfelek 29 százaléka döntött, ezt követi a féléves (9%) és a havi (7%) gyakoriság.

E két paraméter átállításával akár 10 százalékot meghaladó díjkedvezmény is elérhető.

Aki a kötelező biztosítást és a cascót együtt köti meg, kétféle előnyben is részesül: jó eséllyel nem kell két külön díjszámítást végeznie, mivel a szükséges adatok zömét elég egy időben megadni. Emellett a gépjármű-biztosításokat kínáló biztosítók mintegy fele komoly, akár a 10-15 százalékos szintet is meghaladó kedvezményt nyújt az együttkötésre. Ezért sem meglepő, hogy az együttkötés népszerűsége folyamatosan nő: a Netrisknél: míg 2018-ban a casco 31 százalékát kötötték együtt a kgfb-vel, 2019-ben 36, míg 2020-ban már 44 százalék volt ez az arány.

Önrész tekintetében továbbra is a nagyobb védelmet nyújtó módozatokat választják az ügyfelek: a szerződők 43 százaléka választotta a legkedvezőbb, 10 százalék, de minimum 50 ezer forintos önrészt. További 37 százalék a 10 százalék / 100 ezer forintos konstrukció mellett döntött. Ezek ugyan néhány ezer forinttal több díjvonzattal járhatnak, mint a 20 százalékos verziók, ám baj esetén az ügyfélre csak feleakkora anyagi terhet rónak.

Bár a gépjárműforgalom időszakos visszaesése átmenetileg a káresetek számát is csökkentette, ez csak tompítani tudta a díjak emelkedését. Az autók helyreállítási költsége ugyanis továbbra is lendületesen emelkedik. Az euróárfolyam magasba lökte az alkatrészek árát, a bérszintek általános emelkedésével párhuzamosan pedig a szervizek is folyamatosan emelkedő rezsióradíjakat számolnak fel a biztosítók felé. Az autók egyre korszerűbb műszaki megoldásai és a gazdagabb szériafelszereltség szintén felfelé téríti az átlagdíj mértékét - írja a cég.