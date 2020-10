Céges élet: feljöttek az Y-osok

Már 100 ezer felett az 1980 után született Y generációs cégjegyzésre jogosult vállalkozó, lemorzsolódóban az X generáció tagjai - derül ki az Opten elemzéséből.

Bár a fiatalok fokozatos előretörése természetszerű, a cégtulajdonosok és a cégvezetők nagy többségében mindig is a tapasztaltabb korosztályokból kerülnek ki. A generációk cseréje azonban a cégvilágban sem maradhat el. "Napjainkban egyre látványosabban körvonalazódik az Y generációs fiatalok szerepvállalásának erősödése" - mondja Pertics Richárd, az Opten céginformációs szolgáltató elemzője.

2020-ban ugyanis 100 ezer fölé emelkedett azon Y generációs menedzserek száma, akik cégjegyzésre jogosultsággal is rendelkeznek, és ezzel az Y generáció lett a második legszámosabb bázis a cégvezetők körében.

Korosztályok, generációk Generáció Születés éve Veterán generáció 1940 előtt Baby Boom generáció 1940-1959 X generáció 1960-1979 Y generáció 1980-1995 Z generáció 1996-2007 Alfa generáció 2008 után

Forrás: Opten

A generációkutatók 6 különböző generációra osztják a jelenleg élő magánszemélyeket születési idejük alapján. A különböző generációk jelentősen eltérő gazdasági és szociális körülmények között nőttek fel, és eltérő tapasztalatokat szereztek felnőtt korukban is. A korosztályos különbségek így természetszerűen különböző attitűddel rendelkező csoportokat határoznak meg. A személyiségi eltérések ugyan csoporton belül is jelentősek lehetnek, de mégis általánosságban más jellemvonásokkal rendelkezik egy világháborút is megélt veterán, mint egy információs érába született fiatal.