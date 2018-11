CEU-ügy: kemény leveleket kap Orbán

Össztűz zúdul Orbán Viktorra - ezúttal a CEU diákjai, dolgozói küldték el levélben a történeteiket a miniszterelnöknek, melyben egyebek mellett szembesítik kormányának ígéreteivel és az egyetem Magyarországról történő elűzésének következményeivel.

"Meg kell hallani az emberek hangját - ezt Orbán Viktor mondta. Nem kérünk mást, mint hogy a Miniszterelnök úr érvényesítse ezt az elvet a mi ügyünkben is. Vessen véget a romboló bizonytalanságnak életünkben! Hallja meg a hangunkat!" - derül ki abból a felhívásból, amelyben CEU-n dolgozó és tanuló magyar állampolgárok fordulnak személyes történeteikkel Orbán Viktorhoz.

A Közép-európai Egyetem (CEU) vezetésétől független egyetemi kezdeményezésre eddig 100, egykori és jelenlegi CEU-s hallgató, oktató, alkalmazott és hozzátartozóik küldtek személyes levelet Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének.

Mint ismert, az intézmény körüli bizonytalanság már jó ideje húzódik, főleg amiatt, mert az egyetem hiába teljesített minden törvényben előírt kritériumot, a magyar kormány nem hajlandó elismerni azokat. Legutóbb Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette ki, hogy a magyar kormány nem látja bizonyítottnak, hogy a CEU Amerikában is folytat felsőoktatási tevékenységet. Mindezt annak ellenére szajkózza a magyar kormány, hogy New York Állam Oktatási Hivatala több alkalommal is tájékoztatta a magyar kormányt arról, hogy a CEU felsőoktatási képzést folytat New York államban.

A CEU kuratóriuma december 1-ig adott határidőt a magyar kormánynak. Ha addig nem írják alá azt az államközi megállapodást, amelyet az amerikai hatóságok és a magyar kormánydelegáció már egy éve jóváhagyott, és ami garantálja a CEU további, budapesti működését, akkor az intézmény sok képzését Bécsbe költözteti, Budapesten csak a magyar akkreditációjú szakok maradnak. Az egyetem vezetése szerint ezzel elvéve a lehetőséget a Budapesten tanuló diákoktól (magyaroktól is), hogy "egy, az Amerikai Egyesült Államokban is akkreditált - a kormány állításával szemben egyáltalán nem kamu - diplomát szerezhessenek".

Mi egy egyetem vagyunk. Azt állítani, hogy az amerikai képzéseink nem felelnek meg a jogszabályoknak, a magyar képzéseink pedig igen, jogi fikció

- fogalmazott a Népszavának Enyedi Zsolt, a CEU rektorhelyettese, aki a lapnak arra is rámutatott, hogy a kormány azt az ígéretét sem tartotta meg, hogy kizárólag magyar egyetemként, szabadon tovább működhetnek, hiszen a társadalmi nemek tanulmánya szakot már megszüntették.

Leginkább ez az, ami miatt most egy egyetemi kezdeményezés keretében elkezdtek leveleket küldözgetni a magyar miniszterelnöknek. Ebben felhívják a figyelmét, hogy nem csak egy intézményről van szó, hanem magyar állampolgárokról, itt dolgozó magyar családokról is, akiknek az egzisztenciáját is fenyegeti a CEU magyar kormány általi "csuklóztatása", és amiről 2017. áprilisa óta nem igazán esik szó.

Erre a CEU-sok egy honlapot is létrehoztak, amelyen közzéteszik azokat a leveleket, amelyeket a magyar miniszterelnöknek is elküldtek az érintettek. Az érdekesség, hogy a történeteket olvasva több, a magyar kormány által megfogalmazott cél kérdőjeleződik meg, miután azok arra világítanak rá, hogy a magyar kormány döntésének következménye pontosan olyan következményekkel jár, amelyeknek az ellenkezőjét hirdeti:

Korrekt szerződésünk, versenyképes fizetésünk van. Miután visszatértem GYES-ről [...] segítettek megkönnyíteni ezt. Jövő tavasszal ismét szülési szabadságra megyek és már csak remélni tudom, hogy lesz hova visszajönnöm dolgozni.

vagy

Vidékről érkező roma vagyok, a CEU lehetőséget adott számomra, hogy hátrányos helyzetből egy nemzetközi egyetemre kerülhessek...

vagy

Azért jöttem haza, hogy három gyermekemet itthon, magyarként nevelhessem. [...] Ha a CEU Bécsbe költözik, akkor mit mondok a gyerekeimnek? Miért? Miért nem ölelhetik meg az apjukat hétköznap esténként, amikor Bécsben kell lennem, hogy tanítsak?

vagy

Lehet, hogy a nővéremnek az Ön döntése miatt Bécsben kell majd felnevelnie a most született kislányát, tehát A Családok Évének szellemében Ön most családokat készül szétszakítani.

vagy

Emlékszik még az önök kormánya által meghirdetett "Gyere haza fiatal!" programra? A CEU külföldről hazatérő kutatói önként valósították meg azt, amit a sikertelen kormányzati akció a zászlajára tűzött, a kormány most mégis az ország elhagyására kényszerítheti e tudósokat.

vagy

Konkrétan az én munkásságomnak köszönhetően az indiai őshonos Szent Tamás kereszténység tanulmányozásának a CEU a legjelentősebb intézménye a nyugati világban. [...] Önök sokat beszélnek az üldözött keleti keresztények megsegítéséről, de sohasem kerestek meg bennünket...



A leveleket 2018. 11. 28-án postázták a miniszterelnöknek. További üzeneteket itt olvashat.

