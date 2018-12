Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

CEU: ennyi volt?

A kormány ma még aláírhatja a CEU-megállapodást - ha nem teszi, az egyetem jövőre Bécsben indítja meg képzéseinek nagy részét. Az Oktatási Hivatal csak januárban kezd vizsgálódni.

A magyar kormány elrendelhette volna, hogy az Oktatási Hivatal folytasson szakmai vizsgálatot a budapesti Közép-európai Egyetem (CEU) ügyében, ám ezt várhatóan csak 2019 elején folytatják le - hetekkel azután, hogy az egyetemnek döntenie kell arról, a jövőre beiratkozó diákok számára Budapesten vagy Bécsben hirdesse meg amerikai akkreditáltságú képzéseit - írta a Népszava.

Az Orbán-kormány több mint egy éve halogatja annak az államközi megállapodásnak az aláírását, amely garantálná, hogy a CEU továbbra is amerikai egyetemként működhessen Magyarországon. Az egyetem vezetése korábban azt jelezte: december 1-ig azaz tudnak várni. Ha ma sem születik megállapodás, kénytelenek lesznek bécsi campusukon meghirdetni amerikai akkreditációval rendelkező képzéseiket.

Érdekes, hogy a magyar Oktatási Hivatal még nem lépett az ügyben, holott ez az egyetlen olyan szerve a magyar államapparátusnak, amelynek van fogalma arról, hogyan működik egy egyetem, hogy néz ki pontosan a jogi szabályozás -nyilatkozta a napilapnak Enyedi Zsolt rektorhelyettes. Szerinte feszültségoldó gesztus lett volna, ha a hivatal is szakmai vizsgálatot indít az ügyben. Igaz, ehhez a kormány közbenjárására lett volna szükség; a CEU-nak van érvényes működési engedélye, annak következő felülvizsgálatára törvény szerint csak jövőre kell sort keríteni.

A rektorhelyettes szerint hiába próbálkoznak a magyar kormány különböző képviselőinél, mindenki "felfelé mutogat". Ez már csak azért is megdöbbentő, mert a kormány delegáltjai New Yorkban tavaly ígéretet tettek arra, novemberig nemcsak aláírják a szerződést, de a magyar parlament ratifikálni is fogja azt.

Közös nyilatkozatban állt ki a Közép-európai Egyetem (CEU) Budapesten maradásáért 10 magyar egyetemi szakkollégium. Meggyőződésünk, hogy a CEU Budapesten maradása hazánk alapvető érdeke: a nemzetközi színvonalú oktatás, az egyetemen folytatott magas szintű kutatói munka, valamint az egyetemi oktatói gárda jelentős kapcsolati- és tudástőkéje Magyarországot építi és gazdagítja. A CEU lehetőséget ad a magyar diákok számára, hogy itthon is versenyképes tudást és világszínvonalú diplomát szerezhessenek - és ne kelljen ezért kényszerből külföldre költözniük - írták a szakkollégiumok a közleményben, amelyet a Mérce idézett.

Idő talán még mindig van valamennyi: a CEU december végéig működhet, legalábbis eddig szól az engedélye. Az év végéig tehát a kormány még bármikor igazolhatná, hogy az egyetem megfelel a törvényi előírásoknak. "Úgy fest, a CEU hiába igyekezett a rá kihegyezett törvénynek megfelelni és oktat Amerikában, ennek ellenére nem folytathatja a tevékenységét" - mondta Enyedi Zsolt a hvg.hu-nak.

A CEU-nak az a benyomása, hogy a kormány már meghozta döntését, most tehát időhúzás zajlik. A CEU nem keresi a kormányt tárgyalási ajánlattal, hiszen amikor elhitték a megegyezési szándékot, az egyetem át lett ejtve, mert megcsináltuk az amerikai campust, "megfizettük ezt az árat", de úgy tűnik, hiába - fogalmazott Enyedi.