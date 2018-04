Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Címlapra került Rogán Antal - bábjátékosnak nevezik

A brüsszeli Politico című lap portrét közöl Rogán Antalról, akit Orbán Viktor médiája bábjátékosának nevez, és megjegyzi, hogy ő mozgatja a szálakat Magyarország propagandagépezetében. Ez azonban mintha nem működne annyira olajozottan ... miután az igazi agytröszt távozott soraikból.

A cikk szerint a 46 éves, a kormánypárthoz hű Rogán Antal - aki a luxust sem veti meg - az az ember, aki mozgatja a szálakat Orbán Viktor kormányfő médiagépezetében. A riport megjegyzi, hogy Rogán már régóta Orbán bizalmasának számít, s egy kisebb pr-birodalmat üzemeltet, amely a buszmegállókban elhelyezett hirdetőposzterektől kezdve szerkesztőségi cikkeken, lánc-e-maileken át Facebook-posztokig közvetíti az üzeneteket.

Bár Rogán segített Orbánnak a hatalma megtartásában, ahogy azonban közeledünk a választásokhoz, az apparátus a kifáradás jeleit mutatja - véli a Politico. A portál szerint az amerikai Republikánus Párt tanácsadója, Arthur Finkelstein - aki 2008 óta volt a Fidesz tanácsadója - volt a magyar politikai üzenetek kiötlője. Tavaly nyári halála óta azonban a Fidesz üzenetei kezdenek ellaposodni.

A hódmezővásárhelyi időközi választás a Politico szerint szintén egy rossz ómen volt a párt számára, azt követően néhány pártember a nyilvánosság előtt is kritizálta a kormány kommunikációs stratégiáját, attól tartva, hogy a párt alábecsülte a szavazókat.

A háttérbe húzódott

A Politico Rogánnal kapcsolatban kitér arra, hogy bár minisztériuma, a Miniszterelnöki Kabinetiroda fontos szerepet játszik Orbán kormányában, mégis inkább a háttérben tevékenykedik, a nyilvánosságtól távol. Ennek a "diszkréciónak" ugyanakkor a portál szerint inkább a róla szóló negatív publicitáshoz lehet köze: az EU csalás elleni hivatalának, az OLAF-nak a vizsgálódásai egy a polgármestersége idején megvalósított belvárosi projekt körül, családjának a megmagyarázhatatlan luxusélete, a helikopterezések, a francia Riviérán töltött nyaralások vagy a feltűnései Budapest legdrágább éttermeiben.

Rogánt egy gátlástalan végrehajtónak tartják, aki a luxus és a hatalom megszállottja. E vélekedés kialakulásában a Politico szerint közrejátszott, hogy sok szavazó összekapcsolja őt - a finoman szólva is kétes megítélésű - letelepedési államkötvény-programmal, illetve családjának a Népszabadság által nyilvánosságra hozott helikopterezését, amelyet követően gyorsan be is zárták az ország legnagyobb példányszámban megjelent napilapját. Annak ellenére viszont, hogy az átlag szavazók szemében nem a legkedveltebb, a Fideszen belül gyorsan felívelt a csillaga Orbán felé mutatott erős lojalitása révén. Ezért cserébe a miniszterelnök megbízta a propagandaminisztérium irányításával, amelynek taktikái a szovjet éra propagandaminisztériumára emlékeztet.

Felső utasításra, összehangoltan lépnek

A Politico ezek után a magyar média helyzetének bemutatására tér rá, miszerint Rogán minisztériuma kontrollja alatt tartja a média nagy részét, és a baráti szereplőknek milliókat érő hirdetéseket juttat, amelyek ezért cserébe Orbán programjához illeszkedő "fantasztikus történeteket" jelentetnek meg - köztük olyanokat, mint a Soros ellen tüntető svéd aktivista állítólagos meggyilkolása. Azt pedig, hogy kik Magyarország új ellenségei, közlik e médiumok vezetőivel - mondta a Politicónak Pauline Ades-Mével, a Riporterek Határok Nélkül európai és balkáni divíziójának vezetője.

Csak januárban és februárban a kormány 8,1 millió eurót költött Soros-ellenes kampányokra az adófizetők pénzéből - idézi a portál az Átlátszó.hu-t.

Orbán régi vágya volt

Rogán minisztériumát ugyan csak 2015-ben hozták létre, de Orbán vágya a központosított és kontroll alatt tartott médiáról már több mint egy évtizeddel korábbra nyúlik vissza: egészen pontosan 2002-re, amikor elbukta a választást, amelynek okát a liberális médiában látta - mondta a Politicónak Bognár Éva a Közép-európai Egyetem (CEU) médiakutatója. Ehhez gyerekkori barátját, Mészáros Lőrincet és Andy Vajna filmproducert kérte meg, hogy vásárolják fel a helyi sajtót. Az akvizíciók Orbán 2010-es hatalomra jutása óta még jobban felgyorsultak. Ennek koordinálásával is Rogánt bízta meg a miniszterelnök.

Nem Rogán az agytörszt

Nem Rogán volt ennek a kezdeménynek a kiagyalója - ő sokkal inkább a koordinátor szerepét töltötte be. Finkelstein volt volt az, aki kiötlötte azokat az üzeneteket, amelyeket országszerte lehetett látni a hirdetőtáblákon az elmúlt években, és amelyek többsége Soros Györgyöt támadta, vagy azt üzenték, hogy az EU állítólagosan rá akarja kényszeríteni Magyarországra a menekültpolitikáját - írja a Politico.

Finkelstein azonban eltűnt a képből, Rogán pedig még mindig tejes gőzzel ezeket az üzeneteket közvetíti, hogy segítse Orbánt. A Politico továbbá hozzáteszi, hogy 2016-ban az állam vált az ország második legnagyobb hirdetőjévé, melynek révén rengeteg pénzt pumpál a kormányközeli médiába. Bár ezek tulajdonosai formálisan kormányközeli oligarchák, mégis minden ilyen média előre beállított témákat közöl napról napra: a sztorik gyakran egyszerre jelennek meg több platformon közel azonos címekkel, ráadásul az oroszhoz hasonló propagandát használva időnként olyan Kreml által felügyelt médiumokat idéznek forrásként, mint a Russia Today vagy a Sputnik - mutat rá a Politico.

A propagandaminisztérium két fő szerepet tölt be: a lehető legtöbb pénzt pumpálni Orbán-közeli vállalkozásokhoz, és a kormány hazug, gyűlöletkeltő üzenetein keresztül félelmet kelteni a magyar emberekben, hogy fenntartsák a menekültekkel szembeni ellenérzést - nyilatkozta a Politiconak Juhász Péter, az Együtt elnöke, Rogán egyik legnagyobb kritikusa.

A vasárnapi választások előtt a médiakampányok egyre durvulnak, mégis úgy tűnik, hogy a Fidesz véleményformáló törekvései ellenére a szavazókat kevésbé hatja meg a migránsozás - írja a Politico közvélemény-kutatási adatokra hivatkozva.

Képünk forrása: Shutterstock.

