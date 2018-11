Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret!

Új jogviszonyba kerülnek január elsejétől a Magyar Honvédség civil munkavállalói a hamarosan a parlament elé kerülő törvényjavaslat alapján. Az új jogállást neve honvédelmi alkalmazott lesz - számolt be a Magyar Idők.

Az előterjesztés szerint a változás sok szempontból előnyösebb és egységesebb szabályokat állapít meg a honvédség civil dolgozói­nak. Az új jogviszony az ahhoz tartozó előnyökkel párhuzamosan bizonyos kötelezettségekkel jár azoknak, akik vállalják, hogy honvédelmi alkalmazottak lesznek - írta a napilap.

A tervek szerint az új státushoz többlépcsős illetményemelés, valamint kiemelt jubileumi jutalom is jár majd.). Az eddig közalkalmazotti jogviszonyban elismert idő honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősül.

Cserébe a honvédelmi alkalmazottaknak az új törvény szerint a kinevezésük alapján vállalniuk kell több új feladatot is. A Magyar Honvédség feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátásában történő közreműködés mellett a szakterületükön elméleti honvédelmi továbbképzéseken is részt kell venniük - ezenfelül önként további többletkötelezettséget is vállalhatnak - fogalmazott a kormánypárti napilap.

Akik a hadkötelezettség bevezetése után különleges jogrendi esetekben vállalják, hogy saját tevékenységüket katonai szolgálati jogviszonyban folytatják, felkészítésen vesznek részt, és ezt követően tényleges katonai szolgálatot teljesítenek. Az új jogszabály számos ponton érinti a honvédelmi alkalmazottak véleménynyilvánítási, gyülekezési jogát, valamint a szabad mozgás és tartózkodási hely megválasztásának jogát, de a katonákénál jóval kisebb mértékben tartalmaz ezekkel kapcsolatban elvárásokat.

