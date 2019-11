Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Csaknem 700 milliárd forintot osztanak szét az erasmusos egyetemisták között

Jövőre az Európai Unió több mint 3 milliárd eurót fektet be az Erasmus+ programba - jelentette be Navracsics Tibor az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportügyért felelős biztosa az MTI szerint. Az Európai Bizottság kedden közzé is tette az Erasmus+ programra vonatkozó 2020-as pályázati felhívását.

Navracsics szerint az Erasmus+ költségvetésének növelése kibővíti az európai fiatalok lehetőségeit arra, hogy külföldön tanuljanak vagy szakképzésben vehessenek részt, és egyben lehetővé teszi számukra az európai identitás megismerését és kialakítását. Ezen kívül a beruházás segíti az "Európai Egyetemek" kezdeményezés előremozdítását, amely az európai felsőoktatási intézmények szövetségét hivatott erősíteni az úgynevezett európai oktatási térség kialakítása érdekében.

"Büszkén látom, ahogy felsőoktatási intézmények új, erős szövetségeket kötnek, hogy kikövezzék az utat a jövő egyetemei számára, a diákok, az oktatók és a társadalom érdekében szerte Európában - idézi Navracsics Tibort a brüsszeli testület közleménye.

Az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport területén tevékenykedő bármely állami vagy magánszervezet pályázhat finanszírozásra a felhívás alapján. Ezen túlmenően jelentkezhetnek olyan ifjúsági csoportok, akik aktívan részt vesznek az ifjúsági munkában, de hivatalosan nem ifjúsági szervezetként vannak regisztrálva. A Bizottság a pályázati felhívással együtt közzétette az Erasmus+ program útmutatóját az EU összes hivatalos nyelvén. . Az program költségvetése 12 százalékkal emelkedett a 2019-es évhez képest.