Csaknem félmilliárdot kap a Szent István Egyetem

Összesen 452,9 millió forint támogatást kap a Szent István Egyetem (SZIE) a Tématerületi Kiválósági Program keretében három k+f projektjére, amelyek a szőlő- és borágazat, a mikroszennyezők és az egyéb veszélyforrások témakörében segítenek válaszokat adni korunk új kihívásaira.

Az agrárium a magyar gazdaság stratégiai fontosságú ágazata, az agrárinformatikai fejlesztésekben pedig különösen nagy potenciál rejtőzik, ezért nagy a valószínűsége, hogy a SZIE támogatott projektjei nem csak társadalmi szempontból lesznek hasznosak, hanem piaci sikereket is elérnek - mondta Szabó István, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) innovációs és általános elnökhelyettese az egyetemen tartott sajtótájékoztatón.

A 2019-es Tématerületi Kiválósági Program keretében 26 egyetem és állami kutatóintézet mintegy 14,6 milliárd forint értékben kap támogatást. Palkovics László, a SZIE rektora (aki nem azonos az ITM-et vezető miniszterrel - a szerk.) kiemelte: a támogatott projektek egyik legfőbb célja, hogy az egyetem még erőteljesebben keresse a megoldásokat korunk társadalmi-környezeti kihívásaira, a hatékony és eredményes szakmai munka révén születő tudományos eredményeket és tapasztalatokat a hazai fejlődés szolgálatába állítsa.

A SZIE Kertészettudományi Kara négy tanszékének közreműködésével zajló kutatási program a klímaváltozás hatására egyre kockázatosabbá váló szőlőtermesztés fenntarthatóságára fókuszál. A megszokott termesztéstechnológia ugyanis nincs felkészülve a szélsőségessé váló időjárásra, az alkalmazott fajták pedig sokszor rosszul tolerálják az aszályos időszakokat, az extrém csapadékmennyiséget és az évről évre megjelenő új kórokozókat és kártevőket. A biztonságos társadalom és környezet számára a környezetterhelés csökkentése, az élelmiszerbiztonság kérdése, a peszticidek visszavonása és a fogyasztói igények változása új irányvonalak kialakítását sürgeti, melyhez a legkorszerűbb technológiákra, kiemelkedő szaktudásra és innovatív fajtaválasztásra van szükség.

A SZIE Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet és Környezetipari Regionális Egyetemi Tudásközpont Kutatócsoport legfőbb célja, hogy multidiszciplináris vizsgálati módszertant alkalmazva képes legyen a természetes vizekbe kerülő mikroműanyagok és az ökológiai rendszerekben megjelenő toxikus anyagok komplex környezeti kockázatainak értékelésére, továbbá olyan nemzetközi szinten is új eljárások kidolgozására, amelyek ipari léptékben is alkalmazható problémakezelési technológiák alapjául szolgálhatnak. A Tématerületi Kiválósági Program által támogatott balatoni vizsgálatok a tervek szerint a szennyező források azonosítása mellett a mikroműanyagok potenciálisan kórokozó mikrobákat megkötő és szállító szerepére, valamint a különböző mikroszennyezők táplálékhálózatban megtett útjára is kiterjednek.

A Szent István Biztonságkutató Központ támogatott projektjének célja olyan kutatások indítása, amelyek az agráriumban és a kapcsolódó ágazatokban megjelenő veszélyforrásokat feltárják, továbbá kialakítják a megelőzés és védekezés eljárásait, illetve műszaki fejlesztéseket, új műszaki eszközök gyártását és tesztüzemelését végzik. A támogatott projekt keretében új szenzortechnológiákat megvalósító dróntechnikai fejlesztések, valamint vízbiztonsági és hidrotoxikológiai kutatások valósulhatnak meg.