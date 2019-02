Családvédelmi terv a Balatonnál is, állami milliárdokból

Gőzerővel folyik az építkezés a Balaton déli partján, ahol a Magyar Turisztikai Ügynökség által adott 2,9 milliárd forintos vissza nem térítendő állami támogatásból kormányközeli vállalkozók húzzák fel a luxus ingatlanokból álló BalaLand lakóparkot. A kivitelező is sikeres szereplője a közbeszerzéseknek.

Bár minden építkezés olyan jól haladna az országban, mint amilyen tempóban épül a Balaton déli partjának egyik legértékesebb telkén a BalaLand fantázia nevű gigaberuházás Szántódon. Somogy megye legfiatalabb önálló Balaton-parti települése így február közepén még meglehetősen kihalt, ellenben a 5,5 hektáros ősfás parkkal és 330 méter saját balatoni partszakasszal büszkélkedő fejlesztési területen nagy a sürgés-forgás: ottjártunkkor 4 toronydaru és legalább 20-40 munkás dolgozott azért, hogy 2020-ra elkészüljön az ide szánt luxusszálloda és lakóingatlan 115 különböző méretű, tihanyi panorámás exkluzív apartmannal.

A magát családbarátként hirdető BalaLand luxus lakópark még félkész állapotban sincs, de a beruházás weboldala szerint a lakások 60 százalékát már el is adták. Január végén ez az adat még csak 55 százalék volt. Értékesítők már mutatják is a gyönyörű panorámás területet a potenciális vevőknek. Nem olcsó mulatság itt lakást venni, hiszen az árak Budapest belvárosával vetekednek: minimum 950 ezer forintba kerül egy négyzetméter. A komplexum része lesz továbbá egy egész évben nyitva tartó családi élménypark, illetve az ötcsillagos családi hotel. Az építkezést jelenleg az időjárás is segíti, így ha nem jön közbe semmi, akkor hamarosan jöhetnek az első lakók is.

Van miből fejleszteni, a Napi.hu írta meg, hogy a szántódi, ötcsillagos BalaLand hotel építésére 2,9 milliárd forintot vissza nem térítendő állami támogatást kapott a 2017-ben alapított Szántód BalaLand Family (SZBFamily) Ingatlanfejlesztő Kft. a Miniszterelnöki Kabinetiroda alá tartozó Magyar Turisztikai Ügynökség által indított, összesen 300 milliárd forintos Kisfaludy hotel- és panziófejlesztési programjából. Cégadatbázisok alapján pedig kiderült, hogy az SZBFamily tulajdonosa a 2017-ben alapított DLHG Invest Zrt., amelyben igazgatósági tag Szepesi Richárd, a felesége Kante Awa és Bonnyai Péter. A többségi részesedés Kante Awa nevén van. Sorra alapítja a szálloda- és ingatlancégeket a hotelbiznisz új sztárja, Szepesi Richárd, aki akkor lett szélesebb körben ismert, amikor eladta a hegyaljai Andrássy hotelt Mészáros Lőrinc cégének - írta meg korábban a hvg.hu. Feleségéről, Kante Awáról pedig a 24.hu írta meg, hogy édesanyja Nagy Róza, akit régóta Matolcsy György jegybankelnök legszűkebb bizalmi köréhez sorolnak. Már 2000-ben közigazgatási államtitkár lett a Nemzetgazdasági Minisztériumban, ahol akkor Matolcsy volt a miniszter.

Régi jó üzleti kapcsolatok

A szántódi építkezésnél nincs nyoma az SZBFamily-nak, a kihelyezett tábla szerint az építtető cég az SP Residence Ingatlanfejlesztő Kft., míg a generálkivitelező a Grabarics Épíítőipari Kft., mindkét cég székhelye a belvárosi Reáltanoda utca 5. Az SP Residence Szepesi Richárdhoz köthető, a céget tulajdonló társaságnak ő az ügyvezetője. Az viszont csak véletlen lehet, hogy a kivitelező Grabarics Kft.-nek is ugyanott van a székhelye, hiszen cégadatbázisok alapján a céghez semmi köze nincs Szepesinek, hiszen a dunaújvárosi Grabarics család tulajdonában van. Látványosan jól megy mostanában a családi vállalkozásnak, hiszen míg 2013-ban csak 5,4 milliárd forintos forgalmuk volt, 2017-ben már 14,8 milliárd forintot könyvelhettek el.

A cég a közbeszerzéseken is jól szerepel mostanában: a Budai Irgalmasrendi Kórház felújítására és bővítésére kiírt 17,7 milliárdos beruházás kivitelezési jogát nyílt közbeszerzési eljárás során nyerte el. A csaknem 21 milliárd forintos beruházáshoz a kormány 12,9 milliárd forinttal járult hozzá.

"Ma nagyon sok munkát kénytelenek vagyunk visszautasítani már azért, mert nem bírjuk. Persze most is vannak visszatérő vevők, akiket nem utasítunk vissza a régi jó üzleti kapcsolatok miatt. Egészen máshogy jutunk ma munkához, mint akár a válság előtt vagy alatt. Rengeteg a megkeresés, azt gondolom, hogy túlterhelt állapotban vagyunk" - mondta a dunaújvárosi hírportálnak Grabarics Gábor, a cég egyik tulajdonosa és vezetője. Szerinte a kormányzat által preferált családmegtartó intézkedések a népességfogyás megállítására nagyon fontosak, és nagyon jót tenne minden szempontból, ha ezek továbbra is fennmaradnának.

Partner a bank

Az építkezéshez kihelyezett tábla szerint a BalaLand partnere az OTP bank is. A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által szervezett Kisfaludy szálláshely fejlesztési program nyertes pályázói a vissza nem térítendő állami támogatás mellé kedvezményes kamatozású állami hitelt is kérhetnek a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) által kidolgozott 50 milliárd forintos hitelprogramból. Az átlagosan 50 százalékos vissza nem térítendő állami támogatás mellé a beruházás 30 százalékára igényelhettek kedvezményes hitelt a szerencsés pályázók, vagyis a vállalkozásoknak legfeljebb 20 százalék önrészt kell csak biztosítaniuk egy szálloda felépítéséhez vagy fejlesztéséhez.

"A kereskedelmi bankokkal együttműködésben majd minden magyarországi bank értékesítheti a kedvezményes hitelt, ami a támogatási elem nélkül, önmagában is elérhető lesz" - fogalmazott Bernáth Tamás, az MFB elnök-vezérigazgatója. Az OTP is értékesíti a kedvezményes hitelt, ami a pénzintézet oldalán elérhető információk szerint állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül. A hitel összege: ügyletenként minimum 10 millió forint, maximum 5 milliárd forint. Az OTP amúgy maga is részesedett az állami forrásból. Csányi Sándor bankja a balatonszemesi Hotel OTP átalakítására és fejlesztésére kapott 536 millió forintot a turisztikai ágazat kormányzati szervezetétől.

Az MTÜ nem lazsál, hiszen folytatódik a Kisfaludy program: január közepétől február végéig lehet pályázni - az első ütemben szállodák létesítésre - a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térségben.

Műemléki környezet?

A BalaLandnál lévő főépület egykor Horthy Miklós kormányzó villája volt - mára elbontották - , ami az 1920-as években épült. Több mint két éve a 24.hu arról írt arról, hogy eladták a déli part egyik legértékesebbjének tartott vízparti telkét. Az egykori Horthy-villát (későbbi Panoráma SZOT-üdülő) évek óta hirdették, öt éve 1,3 milliárd volt az ára, ám vevőt sokáig nem találtak. A lap szerint azért, mert a potenciális vevők sokszor nem voltak tisztában azzal, hogy a birtok műemlékvédelem alatt áll vagy sem.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK