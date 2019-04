Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Csaltak a tavalyi választáson, nem lép a rendőrség

A tavalyi országgyűlési választáskor a Fidesz és Lévai Katalin pártjának ajánlóívein 341 ajánlás egyezett meg Terézvárosban, amely miatt a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozni is kezdett. Megállapították a választási csalást, de azt állítják, hogy nem lehet megállapítani, pontosan ki csalt, ezért lezárták az ügyet - írja az Index.

Terézvárosban tavaly 341 aláírás egyezett meg a választás előtti ajánlóíveken a Bajkai Istvánt (Fidesz) támogatóké közül a Lévai Katalin-féle Lendülettel párt jelöltjének, Bagyó Hildának a gyűjtőívein. A csalást a későbbi győztes, DK-s Oláh Lajos választási bizottsági delegáltja fedezte fel, de korábban már Zuglóban is a Lendülettel-Fidesz páros aláírásgyűjtésében találtak azonosságokat. Oláh Lajos delegáltja az ügyben feljentetést tett a rendőrségen, amely tavaly el is kezdett nyomozni hamis magánokirat felhasználása miatt , majd most különös határozatot hozott az Index szerint.

"A rendőrség megállapította, hogy nyilvánvalóan választási csalás történt, ám mivel az elkövető kiléte a nyomozásban nem volt megállapítható, az eljárást felfüggesztették" - közli a magyarázatot a portál, amelynek a birtokába jutott a rendőrség határozata is

Eszerint tanúként kihallgatták a választókat, akinek az adatai mindkét párt jelöltjének ívein szerepeltek. Ők mind azt mondták, hogy a Lendülettel pártról és jelöltjéről nem is hallottak, az aláírások nem is tőlük származnak. Megpróbálták azokat az aktivistákat is kihallgatni, akik az aláírásokat gyűjtötték, de szerintük nem volt lehetséges az azonosításuk, mert "az iratokon egy-egy név és névaláírás szerepel, egyéb személyes adat nem."

Gyanúsítottként kihallgatták Bagyó Hildát, a Lendülettel jelöltjét, de ő nem tett vallomást. Viszont a gyanúsítását ennek ellenére is megszüntették, mert a hatóság szerint "nem merült fel olyan információ vagy adat, amely szerint az íveket maga a jelölt töltötte volna ki, vagy tudomással bírt volna a jogellenes kitöltésükről". A határozatból az viszont nem derül ki, hogy a miniszterelnök családjának ügyvédjeként is ismert Bajkai István fideszes képviselőt kihallgatták volna.

Az Index szerint az is érdekes, hogy csak 341 azonos aláírást vizsgált a rendőrség, és nincs utalás arra a birtokukban lévő dokumentum alapján, hogy az összes ívet átvizsgálták volna és nemcsak a feljelentéskor ismertetetteket.

A hatóság végül tárgyi és személyi bizonyítékok hiányában jegelte a nyomozást, hozzátéve, hogy amennyiben az elévülési határidőn belül az elkövető kiléte kiderül, újra folyamatba helyezik az eljárást. Ezt a döntést a DK-s Oláh Lajos az Indexnek elképesztőnek nevezte, és jelezte, hogy panasszal élnek az ügyészségnél.