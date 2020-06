Csapadékos időszak áll előttünk

A következő napokban csapadékos időjárás vár ránk, ez az azonban nem azt jelenti, hogy mindenhol esni fog - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Szombatra virradó éjszaka csökkenő tendenciát mutat majd a felhőzet, de főleg a Dunától keletre maradhatnak felhősebb körzetek is, így ott továbbra is lehet zápor, zivatar. A légmozgás jobbára mérsékelt marad, de az intenzívebb zivatarok mentén viharos erejű széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul.

Szombaton a többórás napsütés mellett kevés fátyol- és sok gomolyfelhő várható. Helyenként pára, köd képződhet. Sokfelé számíthatunk záporra, zivatarra, amelyek között egy-egy hevesebb is lehet. A délnyugati vidékeken némileg kisebb a záporeső esélye. Jobbára mérsékelt marad a légáramlás. Az intenzívebb zivatarokat helyenként viharos erejű széllökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között valószínű.

Vasárnap erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett több-kevesebb napsütés várható. Sokfelé alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Az északi, északkeleti szél helyenként megélénkül, de zivatarban erős, esetleg viharos lökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 22 és 28 fok között alakul.

Hétfőn északon szakadozott felhőzet várható, ott több-kevesebb napsütés is valószínű, másutt többnyire erősen felhős marad az ég. Több helyen, legkisebb eséllyel északkeleten alakul ki eső, zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarban viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 21 és 27 fok között alakul, de a tartósabban esős területeken kissé hűvösebb lesz - írják a meteorológusok.