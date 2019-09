Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Csapás a feketézőkre - felpörgött a magyar pénzgyár

Az online pénztárgépek bevezetése három év alatt 530 milliárd forintot többletet hozott a büdzsének. A rajtuk átfolyó forgalom pedig 2017-ben meghaladta a 11 ezer milliárd forintot.

Az online pénztárgép kötelező használatának 2014 szeptemberi bevezetése a feketegazdaság elleni küzdelem egyik fontos lépése volt - mondta az MTI-nek Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár.

Jelenleg 213 ezer pénztárgép adja az adatokat a NAV-nak, vagyis öt év alatt 37 ezerrel nőtt a számuk. 2017. januárjában tíz új ágazatnak kellett belépnie az online rendszerbe, azóta többek között a taxisoknak, az autószerelőknek, a plasztikai sebészeknek, a mosodáknak, és a fitnesztermeknek is pénztárgépbe kell ütniük a bevételeiket. A bővítés eredményeként a forgalom is megnőtt. 2016-ban 9780 milliárd forint volt az online kasszák éves forgalma, egy évvel később már meghaladta a 11 ezer milliárdot.

Az online pénztárgépekkel a költségvetés is jól jár: az Európai Bizottságának tanulmánya szerint 2014 és 2016 között, a három év alatt 530 milliárd forinttal több bevétel folyt be költségvetésbe az online pénztárgépek és más, az adóbeszedés hatékonyságát javító intézkedések eredményeként. Izer Norbert szerint.az ötéves online pénztárgéprendszer technológiája egyedülálló a világon és nemzetközi szinten is érdeklődnek iránta.