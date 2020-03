Cseh Katalin is jelentkezett önkéntes orvosnak

A Momentum európai parlamenti képviselője, Cseh Katalin a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a héten ő is jelentkezett az Országos Mentőszolgálat felhívására önkéntes orvosnak, hogy segítsen a járvány elleni védekezésben.

Cseh Katalinnak orvosi diplomája van és dolgozott is orvosként, de a közelmúltban politikával foglalkozott.

"Az elmúlt napokban azonban nagyot változott a helyzet. Magyarországon közegészségügyi válsághelyzet alakult ki. Már most négy ember életét követelte a járvány, már most nincs elég orvos, nincs elég ápoló, szakemberek tucatjai kerültek karanténba. Egyértelmű, hogy minden segítő kézre szükség van!" - írta közösségi oldalán a Momentum politikusa, hogy miért is jelentkezett önkéntes orvosnak. Cseh azt is kéri, hogy aki tud, segítsen.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerdán azt közölte MTI-vel, hogy felhívásukra, két nap alatt rekordszámú, csaknem 900 egészségügyi önkéntes jelentkezett az új koronavírus elleni küzdelemhez. Az önkéntesek többsége orvostan-, gyógyszerész- és fogorvoshallgató, de végzett orvosok és egészségügyi szakdolgozók is jelentős számban regisztráltak.