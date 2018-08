Csendrendelet: súlyos bírsággal fenyeget több vidéki település

A Pest megyei Törtel településen 200 ezer forintos bírságot is kaphat az, aki pihenőnapon füvet nyír, flexel, kerti grillpartit tart vagy bármilyen hangosabb tevékenységet végez. Érden ennek az ötszöröse is kiszabható, igaz korlátozott feltételek mellett - értesült a Blikk.

A helyi önkormányzat rendelete kimondja: mások nyugalmát zavaró zajos tevékenységet hétköznap este 20 és másnap reggel 8 óra között, szombat 20 óra után, illetve vasárnap és ünnepnapokon tilos végezni, kivéve hatósági engedéllyel, közútkezelői hozzájárulással, vagy ha sikerül megegyezni a szomszéddal - olvasható a lapban.

A csendháborításért járó maximálisan kiszabható bírság összegét szinte minden helyi lakos sokallja, aki a lapnak nyilatkozott. A legtöbben ki sem tudnának fizetni 200 ezer forintot. A hét végén dolgozóknak megnehezítik az életét, ugyanakkor a kisgyermeket nevelőkét és nyugdíjasokét megkönnyítik - summázta Polyák Margit, aki maga is egy másfél éves gyermeket nevel.

A rendeletet egyébként még 2015-ben hozta az önkormányzat, ám az elmúlt időszakban több panasz is érkezett hozzájuk arról, hogy a meghatározott pihenőidőre sokan nincsenek tekintettel. A helyiek szerint azóta többen betartják a rendeletet, a településen közterület-felügyelők vigyázzák a rendet. Bírságot eddig senki, de felszólítást már többen kaptak.

Egymillió is lehet a bírság

A budapesti agglomerációban, nem egy városban, sőt még a Balatonnál is megosztja az embereket a területileg hatályos csendrendelet. A törtelivel azonos szabályozás van érvényben Pátyon, míg Érden vasárnap délelőtt is lehet zajongani, ám kihágás esetén a cégek akár 1 millió forintos bírságot is fizethetnek. Mogyoródon a körülményektől teszik függővé a rendelet hatályosságát, Balatonfüreden hétköznap 12 és 15 óra között is tilos zajongani szezon idején. Ott a bírság 30 ezer forintig terjed.

A lap szerint érdekes lesz látni, hogy a faluhelyen szinte kötelező hét végi munkákról sikerül-e lemondaniuk az itt lakóknak.

A kép forrása: Shutterstock.