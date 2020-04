Csőben van a Netpincér új dobása - interjú Patai Zoltán cégvezetővel

Az eleve tempós növekedést még jobban felpörgette a járványhelyzet az online ételkiszállítás piacán - mondta a Bukszának adott interjúban Patai Zoltán, a Netpincér első embere. Beszélt a terjeszkedésről, a létszámbővítésről, a fizetésekről, a magyar leánycég szabadságáról. Ahogy arról is, hogy a Balatont is ellepik-e a netpincéres futárok, valamint a cég új dobásáról, ami - ha összejön - akkor elég nagyot fog szólni.

- A budapesti utcákon a szokásosnál jóval kisebb a forgalom, de az utcakép szinte állandó részei a netpincéres futárok. Mennyivel növekedett a forgalom a járvány európai, magyarországi felbukkanása, azaz február-március óta?

- Először is érdemes megkülönböztetni a két szolgáltatásunkat. A NetPincér oldalán éttermek találhatóak, ahonnan rendelni lehet és bár szoros az együttműködés a kettő között, külön üzletág a NetPincér Go, amely plusz szolgáltatásként házhoz szállítást végez a partnereink segítségével, azaz a futárokkal. Mind a két szóban forgó szolgáltatás iránt megnőtt az érdeklődés, ám nehéz külön a járvány hatását kiemelni, mert meredek emelkedőn volt már eleve a rendelések száma.

- Milyen nagyságrendet kell elképzelni a növekedés esetében?

- A magyarországi NetPincér tulajdonosa a német Delivery Hero tőzsdei cég, ezért konkrét adatokat nem lehet mondani, de a múlt évben is és az idén is tartjuk a két számjegyű növekedést.

- A járvány miatt számos cégnek elő kell vennie az idei évre készített üzleti tervet és többségüknél a korábban tervezettnél kisebb számokat kell beírni. A NetPincérnél is átírták a forgatókönyvet a járvány, esetleg a megnövekedett kereslet miatt nagyobb számok kerültek a tervbe?

- Fontos még egyszer hangsúlyozni, hogy a növekedés folyamatos, a múlt év után az idén is, egyelőre úgy tűnik, hogy ezt a járványhelyzet sem akasztja meg. Így nem írtuk át a terveket, stratégiát, maximum annyi történt, hogy néhány tervet a járvány miatt hamarabb megvalósítunk az évben.

- Ez mit jelent?

- Sok olyan étteremmel léptünk együttműködésre, azaz kerültek fel a NetPincér oldalára és veszik igénybe a NetPincér Go házhoz szállítását, akik korábban már tervezték ezt, de eddig nem léptek. Most megtették. Így például olyan nagy hálózat is felkerült a palettánkra, mint a Burger King, vagy például a Budapesten kedvelt étteremnek számító Bamba Marha, Zing Burger és a Padthai.

- Ez azért logikus fejlemény, hiszen sok étteremnek a járványhoz köthető intézkedések miatt be kellet zárnia, így egyedül a házhoz szállításra való áttérés jelenti a menekülést.

- Úgy látjuk, hogy valóban több étteremtulajdonos ismeri fel ebben a mostani rendkívüli helyzetben a házhoz szállításban rejlő lehetőségeket. Azt gondoljuk, hogy hosszabb távon egyre elfogadottabb lesz ez a szolgáltatás, mindkét oldalon, tehát az éttermeknél és a megrendelőknél is. Fontos továbbá, hogy a mostani rendkívüli helyzet több új szolgáltatás bevezetését felgyorsította, az érintkezésmentes házhoz szállítás például az egyik ilyen megoldás, amelyet ma már mindenhol alkalmazunk.



- Bármelyik étterem beléphet partnerként vagy előszűrik azokat, azaz van minőségi követelmény?

- Lényegében nyitottak vagyunk, nem ellenőrizzük előre az éttermeket, ha egyikük nem lesz elég népszerű a megrendelők körében, azt látni fogjuk a rendelésállományon. Ebben az esetben ezt jelezzük az étterem felé, amely ilyenkor lépéseket tud tenni a minőség javítása érdekében.



- A házhoz szállítási díj sok megrendelőnek a járványhelyzettől függetlenül is soknak tűnhet, ez leszűkíti a potenciális ügyfélkört?

- Látni kell, hogy az azonnali házhoz szállítás egy plusz, kényelmi szolgáltatás, de ezt a legtöbben elfogadják. Pláne, hogy azért korábban az ételek házhoz szállítása bőven több időt vett igénybe, mint 30 perc. Ráadásul a NetPincér Go szállítási díjai átlagban alacsonyabbak a konkurenciánál: míg Budapesten átlagosan 490 forint, vidéken átlagosan 290 forint a szállítási díj. Plusz rendszeresen csinálunk akciókat különböző területeken, városrészekben a szolgáltatás népszerűsítése érdekében, ezekben az esetekben nem számítunk fel kiszállítási díjat. A járványügyi helyzetre való tekintettel pedig most egy egész hónapos akciót indítottunk és ingyenes házhoz szállítással támogatjuk a bajba jutott éttermeket: országszerte 27 településen több száz étterem kínálatából díjmentes a NetPincér Go házhoz szállítás a hónap végéig, ezzel is segítve a hazai kávézók és éttermek életben maradását.



- Az online ételrendelések felfutása miatt a futárok számát mennyivel kellett növelni? Úgy tudom, hogy a járványhelyzet miatt nem csak az együttműködő éttermek száma emelkedett, hanem többen jelentkeztek futárnak a bezárt vendéglátóipari cégektől is.

- Valóban nőtt a létszám a cégnél és több olyan új partner csatlakozott, aki az elmúlt hetekben egyik pillanatról a másikra veszítette el a munkáját. Nekik ez most egy lehetőség. Márciusban összesen több, mint 200 új futárpartnerrel kezdtünk el együtt dolgozni.

- Mekkora fizetést lehet összeszedni?

- Ez az adott partner, azaz futár munkabírásától és választásától függ. Óránként nettóban akár 2000-3000 forintot is össze lehet hozni.

- A platformgazdasághoz tartozó cégek, amelyek egy alkalmazás segítségével nyújtják a szolgáltatásukat, mint például az Uber vagy éppen a NetPincér, bár lendületes növekedésben vannak, sok esetben a dolgozókra, partnerekre kevés figyelmet fordítanak. Leegyszerűsítve, sok ilyen cégnek az a fontos, hogy minél többen, minél többet dolgozzanak. Amolyan szakszervezeti védelem nem igazán jár nekik. A NetPincér mit tesz például a futárok megtartásáért?

- Minden cég más és más. Igyekszünk normális körülményeket teremteni. Itt érdemes közbeszúrni, hogy partnereknek hívjuk a futárokat. Ennek az az oka, hogy fő- és alvállalkozói rendszerben működünk, vagyis ők nem a NetPincér alkalmazottai, hanem jellemzően egyéni vállalkozók. Akár főállásban, akár tanulás mellett, akár más munka mellett másodállásban. A lényeg, hogy a futárpartnereink teljesen rugalmasan maguknak oszthatják be, hogy mikor és mennyit szeretnének dolgozni. Mindazonáltal igyekszünk segíteni a partnereket. Ez azt jelenti, ha de jure nem is, de facto kollégákként kezeljük őket. Például van a kapitányi rendszer. Ez azt jelenti, hogy több futárnak van egy kapitánya, akihez fordulhatnak az ügyes-bajos dolgaikkal, problémáikkal, kérdéseikkel, aki segít nekik és tolmácsolja a cégvezetés felé ezeket. A járvány miatt pedig bevezettünk egy új intézkedést, ha egy-egy futárunk tart attól, hogy megfertőződik és emiatt nem szeretne dolgozni, akkor nincs semmiféle szankció, maradhat kötelékben és bekapcsolódhat, amikor már olyannak látja a helyzetet. Illetve elérhetővé tettük a futárpartnerek számára a 2020 Koronavírus Futár Támogatási Programot, amely keretén belül pénzügyi támogatást nyújtunk azoknak a futároknak, akiknél a COVID-19-et megállapítják, illetve azoknak, akiket hivatalosan karanténba helyeztek.



- A futárokkal, azaz partnerekkel történő beszélgetéseink során kiderül, hogy a tréningezés azért is kulcsfontosságú, mert vannak megrendelők, akik a NetPincért okolják egyes esetekben, amikor nem elégedettek az ennivalóval, holott ehhez praktikusan nincs köze a cégnek, hiszen csak kiviszi az ételt. A másik oldalról is persze lehet probléma, amikor egy-egy futárra panaszkodik a megrendelő, akár jogosan, mondjuk tiszteletlen volt vagy ilyesmi. Hogyan lehet ezeket a helyzeteket kezelni?

- Természetesen akadnak reklamációk, de ezeket központilag kezeljük, a futárokkal pedig egyeztetünk, ha szükséges. Ha egy futárról panasz érkezik, azt kivizsgáljuk, ez jól felfogott érdekünk. Ritka azért, hogy egy-egy futártól a viselkedése miatt kellene megválni.



- A járványhelyzet adott egy lehetőséget a NetPincérnek azzal, hogy több étterem csatlakozott ebben az időszakban, ugyanakkor a hosszabb távú növekedésére negatív hatással lehet, hiszen a járványhelyzet miatt sok étterem bezár, bezárt, ez pedig a potenciális partnerek számát csökkenti. Ráadásul a vendéglátás a mostani sokkból nem fog egyik pillanatról a másikra felállni. Erre mi a NetPincér válasza?

- Egyelőre pontosan nem lehet látni, hogy milyen hatással lesz a különböző szektorokra a mostani járvány és az hozzá kapcsolódó gazdasági sokk. Az egyik fontos rövid távú hatás, hogy több olyan étterem kapcsolódott a rendszerhez, akik eddig ezt csak fontolgatták. A NetPincér Go távlati célja pedig az országos lefedettség, egyre több vidéki városban jelenünk meg a szolgáltatásunkkal. Például Debrecen, Mosonmagyaróvár is felkerült a térképre, az elmúlt két hétben 4 új város csatlakozásával összesen 27-re bővült a NetPincér Go által lefedett települések száma.

A Corvinustól Svájcon és a McKiney-n át a NetPincérig Patai Zoltán közgazdászként végzett a Corvinus Egyetemen, majd a világszerte legjobb gazdasági képzést nyújtó felsőoktatási intézmények közé sorolt St. Gallenben található egyetemen (University of St. Gallen) tanult mesterképzésen. Később a doklist.com startup vezetője lett, majd a McKinsey tanácsadó céghez került, ahol projektmenedzserként technológiai ágazatban érdekelt és digitális transzformációval foglalkozó cégekkel dolgozott együtt. Ezt követően jött egy felkérés a Delivery Hero tulajdonában lévő magyar alapítású NetPincér vezetésére. Patai Zoltán elmondta, hogy az anyacég sok szabadságot ad a különböző leánycégeknek, így a magyarországinak is. A különböző fejlesztésekről a leánycégek folyamatosan egyeztetnek, ha pedig beválni látszik egy megoldás, akkor bevezetik a saját piacukon. Persze van bevételre és nyereségre vonatkozó elvárás, de lehet kipróbálni új dolgokat, fejlesztéseket, nem kell mindenhez az anyacég beleegyezése.

- Balaton?

- Vizsgáljuk a balatoni piacra lépést. Első látásra persze logikus terjeszkedési célpont, ám nekünk figyelembe kell vennünk azt is, hogy mi egész évben szolgáltatunk. Ennek megfelelően kell kiépítenünk a rendszert és felvennünk annyi futárt, akik ki tudják szolgálni az adott településeket. Nyáron persze meg lenne az igény, de azt kell megnézni, mely területeken van télen is megfelelő kereslet. Összességében egyelőre vizsgáljuk a helyzetet és itt figyelembe kell venni azt is, hogy a mostani rendkívüli helyzet milyen hatással lesz a balatoni turizmusra. Vannak azonban más típusú terveink, amelyek a növekedést elősegíthetik. Hosszú távon a stratégia nem csak az éttermekkel való együttműködésről és az ételkiszállításról szól. A mostani járványhelyzetben például az élelmiszert és a mindennapi cikkeket forgalmazó boltok online áruházaiban a megrendelések száma jelentősen megnőtt. Velük már folyik az egyeztetés az együttműködésről.



- Ez azt jelenti, hogy netpincéres futárok fognak kivinni például tescós vagy auchanos csomagokat?

- Cégneveket nem mondhatok, mert nincs még megkötött egyezség. Az tény, hogy több élelmiszert is forgalmazó céggel tárgyalásban vagyunk. Ha pedig sikerre vezetnek a tárgyalások, akkor ez a jövőben mindennapos szolgáltatásunkká válhat.



- A NetPincér rengeteg adattal rendelkezik a megrendelők igényeiről, ízléséről. Növekedési lehetőség lehet akár, hogy netpincéres éttermeket nyissanak a jövőben?

- Nem ez az irány, nem stratégiai cél. Mindenki csinálja azt, amihez ért. Valóban sok adatunk van, ezt meg is osztjuk az éttermekkel, de mi nem tervezünk éttermeket nyitni. Minél több partnert szeretnénk, akiknek az ételeit, termékeit ki tudjuk szállítani a stratégiai cél és a növekedés ezen alapul.



- A mostani ételkiszállítás mellé tehát jó esetben felsorakozik az élelmiszerek házhoz szállítása, utána mi következik?

- Az anyacég és a NetPincér célja is az, hogy a jövőben minden olyan dolgot, amire a megrendelőknek rövid időn belül, körülbelül 30 perc alatt szükségük lehet, azt kiszállítsuk. Ez a fő cél. Tehát minden termékre - legyen az étel, élelmiszer -, amit fél órán belül ki tudunk vinni és erre igény is van a lakosságnál, arra nyitottak vagyunk.