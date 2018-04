Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Csütörtökön elromlik az idő - mi lesz a hétvégén?

Csütörtökön egyre többfelé várható eső, zápor, estére az ország több részén a szél is megerősödik. Pénteken és szombaton azonban egyre jobb lesz az idő, vasárnap pedig már nem kell csapadékra számítani - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéséből.

Csütörtökön nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és előbb helyenként a Dunántúlon, napközben pedig már egyre többfelé várható eső, zápor, a Dél-Dunántúlon és az Alföldön zivatar is kialakulhat. Napközben a délnyugati szelet még csak élénk, estétől a Dunántúlon az északnyugati szelet már erős széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 15 és 20 fok között valószínű, de a Tiszántúlon egy-két fokkal melegebb is lehet. Késő estére 10 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet.

Péntekre virradó éjjel egyre inkább csak a Dunától keletre várható eső, zápor, zivatar. Eközben a Dunántúlon az éjszaka második felében már csökken a felhőzet. Az északnyugati szél a Dunántúlon mind több helyen megerősödik. A késő esti 10, 15 fokról hajnalra 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet.

Pénteken a Nyugat-Dunántúlon már reggeltől szakadozott felhőzet várható, a középső országrészben délután vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró, keleten ugyanakkor estig túlnyomóan borult marad az ég. A Nyugat-Dunántúl kivételével reggel, délelőtt több helyen, majd egyre kisebb területen várható eső, zápor, legtovább délkeleten, délen. Az északias szelet többfelé erős, helyenként viharos lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul.

Szombaton erősen és gyengébben felhős tájak és időszakok váltakoznak, majd délután egyre nagyobb területen süthet ki hosszabb időre a a nap. Reggel délkeleten, délen helyeként még előfordulhat kisebb eső, majd csapadék nem valószínű. Kezdetben az északkeleti, keleti, délutántól a délkeleti szelet kísérhetik élénk széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között várható, keleten lesz a melegebb. (2017 durva év volt.)

Vasárnap gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, csapadék nem várható. A délkeleti szelet élénk, többfelé erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 9, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, az Alföldön melegedhet fel 20 fok fölé a levegő.

A fotó forrása: Napi.hu/Szabó Dániel.