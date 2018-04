Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Csütörtököt mondott egy budapesti látványelem

Elakadt a budapesti Duna-szakaszon közlekedő kétéltű, tűzoltók mentették az utasokat - szúrta ki a Zoom.hu.

A budapesti városnéző vízibusz utasait tűzoltók mentették ki szorult helyzetükből vasárnap este a Duna-parton, miután a jármű a vízben rekedt. Az elakadás és a mentés a hírek szerint nem járt sérüléssel - olvasható a portál cikkében.

A kétéltű buszt üzemeltető turisztikai cég weboldalán azzal hirdeti magát, hogy "sokak szerint a legnagyobb előnyünk, hogy be tudunk menni a Dunába. Szerintünk az fontosabb, hogy ki is tudunk jönni belőle." A jelek szerint ez most nem sikerült.

A Katasztrófavédelem honlapján közzétett hír szerint partra kapaszkodás során elakadt egy kétéltű busz a Dráva utca végénél lévő feljárónál, Budapest XIII. kerületében, három utast a tűzoltók segítettek partra.

Képünk illusztráció, forrás: Shutterstock