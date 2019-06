Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Dél-Korea elégedetlen a mentéssel - újra találkoznának Szijjártó Péterrel

A dél-koreai külügyminiszter a héten ismét találkozni akar magyar kollégájával, hogy megsürgesse a dunai hajóbaleset áldozatainak kiemelését és az eset kivizsgálását - írja az Infosart.

Szász Péter , 2019. június 4. kedd, 17:23 Fotó: MTI Fotó / Szigetváry Zsolt

A Yonhap hírügynökség tudósít a hétfőn Hartán, illetve a Margit hídnál megtalált két áldozat azonosításáról, de arról is, hogy a szöuli kormány továbbra is elégedetlen a budapesti mentőakció tempójával - olvasható a portálon.

A külügyminiszter, Kang Kjung Vha, aki a múlt hét végén még Budapesten informálódott a baleset körülményeiről, és tárgyalt mások mellett Szijjártó Péter külügyminiszterrel és Pintér Sándor belügyminiszterrel is, már hétfőn szorosabb együttműködést követelt a magyar hatóságokkal, de most kiderült, hogy még a héten ismét tárgyalni akar Szijjártó Péterrel, és erre Szlovákiában a visegrádi négyekkel folytatott megbeszélésein lehetősége is lesz.

A koreai tárcavezető ismét azt fogja sürgetni, hogy a magyar hatóságok gyorsítsák fel az áldozatok felkutatását és a baleset körülményeinek tisztázását.

Shunkeun Song, a Dél-Koreai Köztársaság budapesti nagykövetségének katonai attaséja közben a Korea Times szerint úgy nyilatkozott, hogy vasárnapig mindenképpen be akarják fejezni az áldozatok és a Hableány kiemelését a Dunából.