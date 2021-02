Jól halad a budapesti vasúti híd fejlesztése

A Déli összekötő vasúti híd új, harmadik vágányának utolsó hídeleme a következő napokban a helyére kerül - írta a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója, Vitézy Dávid pénteken a Facebook-oldalán.

Az új, harmadik vágány elkészülte után a meglévő két hidat is kicseréli a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által megbízott kivitelező, a Duna Aszfalt, 2022-ig - írja Vitézy Dávid bejegyzésében.

A hídelemeket a Dunán úsztatják fel, úszódaruk helyezik emelőszerkezetre és alulról emelik be a helyére, a Rákóczi híd és a régi hídelemek közé. Az új hídszerkezeten vezet át majd a Déli Körvasút harmadik vágánya idén tavasztól. A munkák révén nemcsak kicserélik a régi, rossz állapotú vasúti hidakat, hanem kettőről három vágányosra bővítik a körvasutat. Ez szükséges, mivel a körvasút nem csak a legfontosabb transzeurópai korridor és dunai átkelési pont, hanem a budapesti elővárosi forgalomban is egyre nagyobb szerepet kap a jövőben.

A körvasút fejlesztése lehetővé teszi, hogy Székesfehérvártól Hatvanig közlekedő vonatok induljanak, összekapcsolva a régiót, egyben megteremtve Budapest elővárosai és külső kerületei között is a kapcsolatot. A beruházás nélkül ehhez a kapacitás és a Budapesten belüli új megállók is hiányoznak - számolt be Vitézy.

A körvasút fejlesztésének köszönhetően új megállók épülnek, amelyek az eddig hiányzó metrócsatlakozást is biztosítják majd Kelenföldön a 4-es, a Népligetnél a 3-as és a BFK reményei szerint a Közvágóhídnál a HÉV-ek fejlesztésével létrejövő 5-ös metróhoz. Ezáltal az érintett szakaszon közlekedő vonatok teljes értékű kapcsolatot adnak mindenkinek, aki a budapesti belvárost vagy szinte bármelyik budapesti célpontot keresi. A körvasút fejlesztése ezen túlmenően az agglomerációból érkező vonatok sűrítéséhez is hozzájárul, mivel jelenleg a legszűkebb kapacitást épp a fejpályaudvarok jelentik - ismertette.

A körvasúton a nyugatról Székesfehérvár, Tatabánya, Pusztaszabolcs felől érkező elővárosi vonatok Budapest fontos csomópontjain át továbbhaladhatnak Cegléd, Pécel, Gyömrő felé. A terv az, hogy óránként minimum hat, de sikeres megvalósítás esetén csúcsidőben irányonként akár 8-10 darab elővárosi személyvonat közlekedjen az érintett szakaszon - írta a BFK vezérigazgatója.