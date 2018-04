Dermesztő méretűre nőtt az újabb magyar korrupciós botrány

A teljes államigazgatást megfertőzhette a Microsoft szoftverek közbeszerzései körül dagadó visszaélési botrány. Az állam kormányközeli cégektől túlárazva vehette az összes licencet, az amerikai cég legalábbis ezt is vizsgálja. Minden dokumentumot bekértek, az unió is vizsgálódni kezdhet.

Ahogy arról a Napi.hu korábban részletesen beszámolt, két magyar hatóság szoftverbeszerzését is aggályosnak találták a Microsoft revizorai, amikor elkezdték átvilágítani a LAR-partnereik állami beszerzéseikkel kötött szerződéseket. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint az Országos Rendőr-főkapitányság tenderénél is arra gyanakodtak, hogy azokat óriási árréssel értékesítették és a megvett szoftverek nagy részét nem is aktiválták.

Értesüléseink szerint a nyomozásba már az amerikai hatóságokat, az FBI-t és az Értékpapír- és Tőzsdebizottságot (SEC) is bevonták.

A Népszava pénteki számában pedig arról ír, hogy a botrány sokkal súlyosabb: a teljes magyar államigazgatásra kiterjedően vizsgálják a kormányzati szoftverbeszerzések ügyét. A lap ezt a birtokába került belső vállalati utasításra hivatkozva állítja, melyben azt kérik a dolgozóktól, hogy őrizzék meg a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., a NAV, a Magyar Posta Zrt, az ORFK, a Magyar Államkincstár, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és szervezetfejlesztési Intézet, a húsz kormányhivatal, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt., az Oktatási Hivatal, két magáncég (az Euro Atlantic Solution és az Insomnia), bármely további tanácsadó, lobbista és alvállalkozó, illetve a Microsoftnak a közszférába eladott szoftverlicencei kapcsán keletkeztek.

A nyomozás kiterjedtségét mutatja, hogy nemcsak a szerződéseket kell megőrizni, hanem a kézzel írt feljegyzéseket, valamint a törölt e-maileket is.

Microsoft-botrány: a rendőrség beszerzése is aggályos volt Nemcsak a NAV, de az ORFK szoftverbeszerzését is gyanúsnak találták a Microsoft revizorai, amikor a magyarországi leány szerződéseit átvilágították. A vizsgálatba az amerikai Igazságügyi Minisztériumot, az FBI-t és az Értékpapír- és Tőzsdebizottságot (SEC) is bevonták. A magyar képviselet dolgozói közül állítólag többet kihallgattak, volt, akit az Egyesült Államokban.

Azt, hogy a cég és a hatóságok komolyan veszik a vizsgálatot, eddig is lehetett tudni: több volt dolgozó a Napi.hu-nak korábban arról beszélt, hogy volt, akit a redmondi központba egy konferenciára hívtak, de valójában kikérdezték a korrupciós ügyekről. Valamint a hazai ellenőrzésen adathordozókat is elvittek a revizorok. Egyes hírek szerint a Microsoft akár 1 milliárd dolláros büntetést is kaphat az amerikai felügyelettől, valamint az Európai Unió csalás elleni hivatala is vizsgálódhat, mert a közigazgatás korszerűsítési (Köfop) programra brüsszeli forrásokat is felhasználtak. Az egész összköltsége 1,42 milliárd euró, nagyjából 450 milliárd forint volt.

A 2014-es választások után az uniós támogatásból lebonyolított állami informatikai fejlesztéseknél (informális) kulcsszereplővé vált Tiborcz István és testvére, Tiborcz Péter, akiknek "ráhatásuk" lehetett arra, hogy melyik szállító cég felé lejtsen a pálya a beszerzéseknél. Tiborcz Péter a NAV-nál lefolytatott tenderre másként is beleszólhatott a lap szerint: ő volt a szervezet informatikai vezetője.

Microsoft-botrány: Az adóhatóságnál robbanhatott a bomba Az adóhatóság egyik milliárdos szoftverbeszerzését találhatta annyira gyanúsnak a Microsoft amerikai anyacége, hogy szerződést bontott több magyarországi partnerével is. A szerződést nem sokkal a kitiltási botrány kirobbanása előtt kötötték, emiatt kezdődhetett vizsgálat, amelybe pletykák szerint az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) segítségét is kérték.

A Népszava szerint a testvérpár a HCS Experts nevű, a Microsoft-viszonteladóknak beszámlázó cégén keresztül húzhatott hasznot az állami cégek és intézmények irányított és túlárazott szoftverlicenc-beszerzéseiből.

Az üggyel nemcsak a hazai sajtó foglalkozott: a Politico a múlt héten azt írta, hogy a magyar kormányfő környezetében súlyos következményei lehetnek az irányított és túlárazott beszerzéseknek. Börtönbüntetést sem tartanak kizártnak.

A fotó forrása: Napi.hu és Shutterstock.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK