Dermesztőek a kórházi várólisták - 2020-ra adnak előjegyzést

Több tízezer beteg szerepel az állami egészségügy várólistáján, van olyan kórház, ahol térdprotézis-beültetésre csak 2020-ra van időpont. Más súlyos betegeknek is éveket kell várniuk - számolt be a Hír Tv.

Mintegy 30 ezer beteg vár valamilyen műtétre Magyarországon, térdprotézis-beültetésre például csak két év múlva vállalnak műtéteket sok kórházban. A tévé riportja példaként a budapesti Honvéd Kórházat említi, ahol éppen 735 napot kell várni egy térdműtétre.

Sokan ezért már eleve a magánegészségügyhöz fordulnak. A riportban ismertetett adatok szerint 10-ből 6 budapesti beteg tesz így. A kilengéseknek a megszólaltatott szakértők szerint több oka is van.

Azt, amit az elmúlt évben hallottunk és napvilágra került, hogy számos budapesti mammográfiás szűrőállomás romlott el egyszerre, nyilvánvalóan az ember rögtön megérzi. Mert azok a betegek, akik szűrésre szeretnének menni, keresnek más lehetőséget. Az emberekben az határozza meg, hogy mikor gondolják azt, hogy inkább magánellátáshoz fordulnak - nyilatkozta Schiszler István, Duna Medical Center igazgatója.

Ő azt is közölte, hogy a kezelések és a vizsgálatok nagyon költségesek. Egy laborvizsgálat néhány ezer forint, az ultrahang 10-15 ezer, a szakorvosi vizsgálati díjak pedig 25 ezer forintba kerülnek. A műtétek 100 és 300 ezer forint között mozognak. Ennek kapcsán egy másik problémára is rávilágított: a tb-t fizetőknek az állami egészségügy ingyen lenne. De az is gondot okoz, hogy az állami rendszerben a páciensek 10-15 százaléka nem rendelkezik érvényes biztosítással, őket hitelbe látják el, de a legtöbb esetben nem fizetnek.

A csatorna megszólaltatta Zacher Gábort, a Honvédkórház sürgősségi centrumának vezetőjét: Zacher maga is úgy látja, hogy a helyi sürgősségi ellátás elérte teljesítőképességének a határát - azért is, mert 160 betegből legalább 60 nem az osztályra való, a hosszú várólistát szeretné megkerülni, így arra panaszkodik, hogy fáj a hasa, hogy gyorsabban sorra kerüljön.

A parlamentben ellenzéki képviselők szóban és írásban is többször próbálták megtudni a kormánytól, mekkorák a kórházi várólisták. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának részéről a legtöbbször Rétvári Bence államtitkár adott sablonválaszt, mely legfőbb állítása a pártok politikájára vonatkozott a legtöbbször.

