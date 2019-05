Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Döbbenetes tények a sebességhatárok megszegéséről - minden autós érint!

A személyi sérüléses baleseteknek mindösszesen a 0,7 százalékát okozta tavaly az utak mellé kitáblázott sebességhatárok megszegése. Ezzel szemben 27,8 százalékát azok a járművezetők, akik nem az útviszonyoknak, a forgalomnak és az időjárásnak megfelelő sebességgel közlekedtek. Súlyos probléma a „gyorshajtás”, csak éppen nem úgy, ahogy sokan gondolják - figyelmeztet a vezess.hu.

Rekordot döntött a személysérüléses balesetek száma 2018-ban, soha ilyen sokszor nem kellett mentőt hívni az ország különféle útjaira. A portálnál kíváncsiak voltak, hogy jellemzően milyen emberi és egyéb hibák állnak a tragédiák mögött, ezért kikérték a Központi Statisztikai Hivataltól (KSH) a balesetek okaira és okozóira vonatkozó számsorokat.

Kiderült: a baleseteknek mindössze a 0,7 százalékát okozta a sebességhatárok megszegése. A 16 757 személyi sérüléses balesetből 15 458-at okozott emberi hiba tavaly a KSH szerint, ezeket hét nagyobb csoportra bonthatjuk:

A legtöbb problémát "a sebesség nem megfelelő alkalmazása" okozta, összesen 5254 baleset hátterében állt 2018-ban.

"Irányváltoztatás, haladás és bekanyarodás szabályainak megszegése" miatt 4278 baleset történt.

Összesen 4081 az "elsőbbség meg nem adása" miatt.

966 alkalommal "gyalogosok hibája" állt a háttérben.

Az "előzés szabályainak megsértése" miatt 703 baleset történt.

A "megállási kötelezettség elmulasztása" miatt 370.

Végül 750 esetet rögzít "a járművezető egyéb hibája" kategória,

Van még pár kisebb szám is: jármű hibája (93), utasok hibája (40), pálya hibája (23), világítási szabályok megszegése (22), és "egyéb okok" kategóriát is írnak (177).

Ismerjük a 2017-es és a 2016-os számokat is, érdemi növekedés az elmúlt két esztendőben csupán a jármű hibája miatt bekövetkezett baleseteknél volt, itt viszont 46 százalékos az emelkedés.

A balesetek 28,5 százalékát okozta tavaly a helytelen tempó, 61,5 százalékát azonban más emberi és egyéb hibák. Utóbbi mintegy kétharmad, mintha mégis sokkal kevesebbet foglalkoznának vele az illetékesek, a jogalkotók, az autósokat ellenőrző rendőrség és egyéb szervek.

Mivel a fenti számok szerint is a legfontosabb probléma, és a közbeszédben, valamint a rendőrség kommunikációjában is kiemelt helyen szerepel a "gyorshajtás". Milyen konkrét okokra bomlik tovább a "sebesség nem megfelelő alkalmazása" miatt tavaly bekövetkezett 5254 baleset?

Magasan a legtöbb tragédiát a "nem az útviszonyoknak (vonalvezetés, útburkolat) megfelelő sebesség" okozta 2018-ban, összesen 3785 ilyen eset történt.

Jóval kevesebbet "a forgalmi viszonyokhoz" képest rossz sebesség: 469.

Még kevesebbet "az időjárási és látási viszonyokhoz" helytelenül választott tempó: 396.

És végül "az előírt sebesség meg nem tartása" kategória száma: 118 baleset.

A 16 757 személyi sérüléses balesetből tavaly mindössze 118 alkalommal történt, hogy a kitáblázott sebességhatárnál magasabb tempó volt a baleset oka. Ez mindössze 0,7 százalék.



Ezért nem látni a rekordmagas traffipaxos bírság hatását a balesetszámra?

2018-ban minden korábbinál több bírságot (623 ezer csekket) postázott ki a rendőrség a traffipax-hálózat által készített fotók alapján, ebből következően a bírságösszeg is az eget verdeste (21,17 milliárd forint).

Eközben az is látható, hogy pontosan ugyanabban az évben a balesetszám is minden korábbinál magasabb volt, azaz a rekordszámú traffipaxozás egyáltalán nem szorította le az utakról a horrort. Egyáltalán nem törte meg 2018-ban a balesetszám emelkedését. Most már érthető, hogy miért - értékelnek a vezess.hu-n.