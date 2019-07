Döcögve indul az új kormányzati rendszer - pénzbírság is lehet a következménye

Már július 1-én el kellett volna induljon a mindenre kiterjedő adatgyűjtés a szállodavendégekről, amelyet aztán az állami Nemzeti turisztikai adatszolgáltató központba továbbítanának, de még kevés az engedélyezett szoftver, így csak a szállodák töredéke kapcsolódott rá a rendszerre.

A magyarországi szállodákban elvileg július 1-én kötelezően elindult a digitális adatszolgáltatás a Nemzeti turisztikai adatszolgáltató központ (Ntak) rendszerébe, a szálláshelyek az adatszolgáltatási kötelezettségeiket csak Ntak kompatibilis szoftverekkel teljesíthetik, ellenben eddig csak 3 szoftver kapott engedélyt a Magyar Turisztikai Ügynökségtől (MTÜ), így biztos, hogy a Magyarországon működő mintegy 1100-1200 szálloda jelentős része nem küld forgalmi adatokat az MTÜ központjába.

Az Ntak információs oldala szerint eddig a HostWare Kft., a Hotelsystem Kft. és a Chrome-Soft Kft. által gyártott vagy forgalmazott szoftver kapott engedélyt, további 23 cég pedig még nem. A három már engedéllyel rendelkező céghez azonban csak legfeljebb 700-800 szálloda tartozhat, de közülük is a többségnél még nem is volt idő telepíteni és élesben tesztelni a szoftvereket, így nem küldenek adatokat a központba. A Hostware az egyik piacvezető: jelenleg mintegy 480 hotel használ a cég által kifejlesztett szállodai szoftvert Magyarországon, köztük a Mészáros Lőrinc milliárdos üzletember érdekeltségébe tartozó tarcali, ötcsillagos Andrássy Rezidencia. A Chrome-Soft-hoz a Hotrest nevű program tartozik, és mintegy száz hazai szállodával állnak kapcsolatban, a Hotelsystem pedig főleg kisebb panzióknak, hoteleknek szolgáltat.

Nincs kapcsolat

A Napi.hu információi szerint például a budapesti luxusszállodák többsége, valamint a hazai és külföldi tulajdonban lévő legnagyobb ismert szállodaláncok sem tudnak egyelőre engedélyezett szoftver hiányában eleget tenni törvényi kötelezettségüknek. Például még nem kapott engedélyt a Bitsoft Kft., a Flexys Számítástechnikai Rendszerház Kft. - ilyet használ a Hunguest Hotel is - és a Hospitality and Retail Systems Kft. szoftvere, utóbbihoz tartozik például a Szepesi Richárd tulajdonában lévő felsőtárkányi Bambara hotel, a Kempinski, a Gresham Palace és az InterContinental is Budapesten, de a sort még hosszan lehetne folytatni.

Az MTÜ ráadásul szigorú ellenőrzést és kemény szankcionálást is kilátásba helyezett azoknak a szállodáknak, amelyek nem teljesítik törvényi kötelezettségüket. Előbb figyelmeztetés, majd pénzbírság, végső esetben pedig bezárás lehet a szankciója annak a hotelnek, amely nem küld adatokat a vendégekről. Ráadásul az Ntak hibátlan működése volt a feltétele annak, hogy jövő évtől 18 százalékról 5 százalékra csökkenhet a szálláshelyszolgáltatás áfája.

Több adó kéne

A kormány és az MTÜ szerint a rendszer kizárólag statisztikai célú, ilyen adatkörökbe tartozó adatok digitális kezelésére alkalmas - semmilyen, a vendégekkel kapcsolatos személyes adatot nem rögzít, és nem is fogad be. A rendszerben a legfontosabb turisztikai mérőszámokat lehet majd látni, azaz, hogy hány turista, melyik országból, hány napot tölt az adott szálláshelyeken, milyen szolgáltatásokat vesz igénybe és mennyi pénzt költ. Mindebből az is következik, hogy a szektor fehéredése, így nagyobb adóbevétel is cél.

Mindez csak a kezdet, hiszen szintén egy-egy hónapos regisztrációs időszak után 2019. október 1-jétől a panziók, 2020. január 1-jével pedig a kempingek, üdülőházak, közösségi szálláshelyek, falusi és egyéb szálláshelyek, tehát a teljes szálláshelyszolgáltatási szektor digitálisan szolgáltat majd forgalmi statisztikai adatot. A 8 szobánál és 16 férőhelynél kisebb szállásoknak pedig ingyenes szoftvert ad majd az MTÜ.