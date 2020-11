Dohányosok, figyelem: erre készül Lázár János

Kiderült, hogy milyen terveket forgat a fejében Lázár János, a nem dohányzók védelme érdekében szükséges teendők összehangolásáért felelős miniszterelnöki biztos a dohányzás visszaszorítása érdekében.

Lázár János célja továbbra is az, hogy 2030-2035-re megcélozza a füstmentes Magyarország elérését, vagyis azt, hogy a felnőttek kevesebb, mint 5 százaléka dohányozzon - tudta meg az Mfor.hu.

A portál információi szerint ez nem lehetetlen célkitűzés: más uniós államok (például Finnország) is ezt tűzte zászlajára.

Ennek eléréséhez számos eszköz jöhet szóba, amelyek egy részét már bevetette a kormányzat. Ennek része a jövedéki adó emelése is, amit az EU követel meg, ugyanakkor ez belső kényszer is, hiszen az adóemelés az egyik legfontosabb eszköze a dohányzás visszaszorításának. Egy további eszköz a dohányboltok számának folyamatos csökkentése, ami már bekerült a trafiktörvénybe.

Továbbá 2022-ben már minden cigaretta és cigarettadohány egységes csomagolást kap, így eltűnnek a csábító feliratok.

A miniszterelnöki biztos mindezek mellett továbbra is szorgalmazza - többek között - azt, hogy a dohányzást a járművekben is betiltsák és a társasházak jogot kaphassanak arra, hogy eldöntsék: szabad-e az erkélyen, vagy a ház előtt dohányozni akkor, ha az a lakótársakat zavarja. Meg kell vizsgálni azt is, hogy az új típusú dohánytermékek szabályozását miként lehetne tovább szigorítani. A tájékoztatás szerint a biztos összes javaslata a kormány asztalán van, a döntés pedig a miniszterek kezében - írta a portál.